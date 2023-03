Labcon i Mediaplus drugi rok z rzędu realizują kampanię świadomościową dla marki Nutribullet

Trwa kampania świadomościowa marki Nutribullet, która znana jest z produkcji blenderów osobistych zaprojektowanych tak, aby zachować pełnię składników odżywczych i witamin w przygotowywanych potrawach. Agencja Mediaplus (Group One) odpowiada za strategię, planowanie i zakup mediów. Spółka Labcon (Group One) odpowiada za strategię komunikacji opartą na działaniach z influencerami i w social mediach. Działania z zakresu paid social realizuje agencja MarTech & e-commerce SalesTube (Group One).