LabFarm rusza z produkcją komórkowego mięsa drobiowego

Do współpracy przy pierwszej komercyjnej hodowli zaproszony został Stanisław Łoboziak, biolog molekularny, który w 2018 roku wyprodukował mięso pozaustrojowo. Pozostali członkowie zespołu, to doświadczeni naukowcy, mikrobiolodzy, technolodzy żywności i dr nauk weterynaryjnych.

Linia pilotażowa w 2025 roku

Laboratorium LabFarm, to pierwszy etap projektu, który zaplanowany jest na dwa lata. Przewiduje on hodowlę w bioreaktorach o pojemności do 200 litrów i opracowanie procedur niezbędnych do rozwinięcia hodowli na skalę przemysłową.

Kolejny, to budowa centrum badawczego nowoczesnych technologii w Pionkach i uruchomienie linii pilotażowej. Tenże przewidziany jest na 2025 rok, ale w dużej mierze zależny jest od efektów aktualnej fazy badawczo – rozwojowej w warunkach laboratoryjnych. Faza przemysłowa będzie możliwa po spełnieniu kilku warunków, a jednym z nich jest odpowiednia legislacja pozwalająca na produkcję i sprzedaż mięsa komórkowego do klienta końcowego. Inwestor przewiduje, że będzie to możliwe w najbliższych 3-4 latach.

Działalność laboratorium finansowana jest z środków własnych właściciela i prezesa grupy KPS Food. W kolejnych etapach rozwoju inwestycji przewidziany jest udział środków publicznych i zaangażowanie prywatnych inwestorów. Łączna inwestycja szacowana jest na kwotę kilkuset milionów złotych.

- Chcemy być gotowi do sprzedaży mięsa wyhodowanego komórkowo w momencie, w którym regulacje prawne będą na to pozwalać. Produkcja laboratoryjna wpisuje się w strategię „Od pola do stołu”, jednego z kluczowych działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Jesteśmy przekonani, że to tylko kwestia kilku, a nie kilkunastu lat, gdy mięso hodowlane pojawi się na sklepowych półkach i talerzach Polaków - komentuje Wiesław Macherzyński, COO LabFarm.

Biznes i nowe technologie idą w parze

Produkcja mięsa hodowlanego, to wydajny sposób pozyskiwania mięsa drobiowego, który mininalizuje ryzyko epidemii i nie wymaga nakładów na kosztowne antybiotykoterapie. Na świecie zainwestowali w nią Tyson Foods, Cargill, JBS SA czy Nestle. Na wszystkich kontynentach jest już 156 firm produkujących mięso komórkowe, a 27 ogłosiło plany na rozpoczęcie linii pilotażowych. Drobiowe mięso komórkowe wyprodukowane przez LabFarm wykorzystywane będzie w zakładzie przetwórczym w Pionkach do produkcji nie tylko tzw. convenience food, ale także w pet food. W planach LabFarm i KPS Food jest także uruchomienie prac nad hodowlą mięsa z innych gatunków zwierząt.

Powstanie LabFarm, to odpowiedź na problemy branży drobiarskiej, wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy środowisko oraz dobrostan zwierząt mają coraz bardziej na uwadze.

W warszawskim laboratorium LAB Farm a także w Instytucie Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicac .od 2022 roku trwają prace nad wyhodowaniem komórek mięsa drobiowego. Docelowo spółka produkować będzie także inne rodzaje mięsa. Obecnie zespół jest w fazie badawczo-rozwojowej. Od jej powodzenia zależy start fazy produkcji przemysłowej, który przewidziany jest na 2025 rok.

LabFarm chce wyhodować pełnowartościowe mięso drobiowe, dostarczyć je konsumentom, bez poświęcania życia zwierzęcia. Niedługo na świecie będzie 10 miliardów ludzi i producenci żywności już teraz muszą szukać wydajnych metod produkcji - przekonuje Wiesław Macherzyński, COO LabFarm.

Spośród ankietowanych Polaków w 2020 roku w badaniu Savanta ComRes 63% badanych potwierdziło, że spróbowałoby mięsa komórkowego.