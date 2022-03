Łaciate rusza z loterią

- Chcemy, by wybierając Łaciate, konsumenci odnaleźli w nim znany z dzieciństwa smak mleka – mówi Dorota Grabowska, kierownik marketingu SM Mlekpol.

Aby wziąć w niej udział, należy kupić promocyjny karton mleka Łaciate, zachować paragon i kod z opakowania. Następnie wejść na stronę www.mlekolaciate.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Od 1.03 do 25.04 odbędzie się 8 losowań, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody:

• 16 bonów o wartości 10 000 zł na wakacyjny wyjazd z portalem SLOWHOP,

• 40 hulajnóg elektrycznych,

• 40 przelewów o wartości 1000 zł,

• 80 przelewów o wartości 500 zł.

Działania związane z loterią konsumencką będą komunikowane poprzez ogólnopolskie kampanie telewizyjne i radiowe, działania digitalowe, OOH, kanały social media oraz informacje publikowane w prasie branżowej i na stronie internetowej.