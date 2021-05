Lajkonik kontra smog - mural marki w Krakowie

Mural Lajkonik każdego dnia oczyści krakowskie powietrze ze spalin, fot. mat. pras.

W Krakowie powstało malowidło, które pochłania tyle zanieczyszczeń, ile las o powierzchni 80 mkw. Mural każdego dnia oczyści krakowskie powietrze ze spalin, które emituje 17 samochodów.

To, że Kraków zmaga się ze smogiem to realny problem mieszkańców stolicy Małopolski. Tej wiosny i lata staną do niej postaci znane każdemu, kto interesuje się krakowskimi legendami – lajkonik i smok wawelski. Ich wizerunki pojawiły się na muralu, który powstał przy Bulwarze Wołyńskim w okolicy Zakola Wisły.

Malowidło w 2/3 wykonane zostało przy użyciu oczyszczających powietrze farb Airlite. Podczas zetknięcia się z powierzchnią pokrytą farbą fotokataliczną rozkładają się: spaliny samochodowe oraz te pochodzące z kotłów grzewczych, gazy, opary rozpuszczalników, dym tytoniowy, tlenki siarki i azotu. Dzięki zastosowanej technologii malowidło pochłaniać będzie tyle zanieczyszczeń, ile las o powierzchni 80 m². Każdego dnia mural oczyści powietrze ze spalin, jakie emituje 17 samochodów. W akcję powstania ekologicznego muralu „Eco-Art” zaangażowała się marka Lajkonik.

Mural znajduje się niedaleko Forum Przestrzenie, miejsca szczególnego dla krakowskiego Street Artu. Za kreację i stworzenie malowidła odpowiedzialna jest ekipa Murale Zooteka oraz artyści Impas i Mehes.