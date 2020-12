Laktopol: Pandemia nie była dla nas hamulcem

Produkcję i eksport utrzymaliśmy na założonych poziomach, co w tym szczególnym roku uważamy za duży sukces. Ponadto zwiększyliśmy zatrudnienie. To daje nam podstawy, aby z optymizmem patrzeć na najbliższe miesiące i planować dalszy rozwój – mówi Lech Antonowicz, dyrektor Zakładu Produkcyjnego PPHU Laktopol w Suwałkach, który podsumował działalność spółki.

– Do końca grudnia na naszych trzech wieżach suszarniczych wyprodukowaliśmy ponad 46 tys. ton wszelkiego rodzaju proszków mlecznych. Niemal całość trafiła na eksport na rynki całej Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W tych obszarach naszej działalności praktycznie nie odczuliśmy skutków pandemii. Laktopol nie miał ani jednego dnia przestoju, a jeśli już pojawiały się jakiekolwiek utrudnienia związane z logistyką dostaw, były one nieznaczne i przejściowe. Ponadto udało nam się poszerzyć rynek zbytu, co biorąc pod uwagę panującą sytuację, bardzo nas cieszy – mówi Lech Antonowicz.



Dyrektor Laktopolu podkreślił, że na tegoroczny sukces firmy w dużej mierze złożyła się postawa pracowników. Praca w ścisłym reżimie sanitarnym oraz odpowiedzialność zespołu pozwoliły uniknąć problemów związanych z masowymi zachorowaniami. – Nasi pracownicy wykazali się ogromną determinacją. Ich mobilizacja oraz bezwzględne stosowanie się do wewnętrznych wytycznych zasługują na duże uznanie – tłumaczy Lech Antonowicz.

Laktopol nie wstrzymał też realizacji planowanych inwestycji na terenie zakładu. Jedną z ważniejszych była zmiana głównego źródła energii – z oleju opałowego na gaz. To istotny krok w stronę bardziej ekologicznej produkcji.

W 2020 roku spółka zwiększyła zatrudnienie, a w najbliższym czasie planuje rozpocząć nabór kolejnych pracowników. Zanotowała też wzrost skupu mleka, zarówno w Laktopolu, jak i i w Zakładzie w Gąsewie, który zajmuje się skupem mleka na potrzeby grupy.

– W przeciągu roku skup wzrósł o 15%, ceny mleka w ostatnich tygodniach także poszły w górę. Nie wprowadziliśmy też żadnych ograniczeń, dzięki czemu współpracujący z nami rolnicy mogli na bieżąco przekazywać nam swoje nadwyżki – mówi dyrektor Laktopolu.