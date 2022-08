Lancerto: Na TikToku wychowujemy grupę docelową

Profil LANCERTO rozpoczął działalność w ostatnim kwartale 2021 roku. Obecnie opublikowane filmy przekroczyły już 11 milionów wyświetleń. Zanotowano 300 tys. polubień i ponad 9 tys. obserwujących.

Marka pracuje z kilkunastoma tiktokerami i twórcami. Największym sukcesem firmy są filmy, których wyniki oglądalności przekroczyły milion organicznych wyświetleń w ciągu zaledwie kilku dni.

Opiekę nad swoim profilem LANCERTO powierzyło agencji DDOB odpowiedzialnej za rekomendację tiktokerów do współpracy. Do tej pory byli to m.in.: Marek Pawlikowski – pozytywny_kurier, Damian Tkaczuk, Dawid Koczur, Patryk Pniewski, Damian Leonarski, Max Mazurek, Kamil Szymczak, Cyprian Węgrzyn i inni.

Lancerto: Influcencerzy odpowiadają za content na Tik Toku

W świecie mody zarówno topowe jak i niszowe marki prowadzą swoje profile na Tik Toku. To dobry sposób nie tylko za zwiększenie zasięgów produkowanego contentu, ale też wzmocnienie spontanicznej rozpoznawalności marki i zdobycie nowych fanów.

Profile brandów różnią się od profili influencerów, dlatego w LANCETRTO podjęliśmy decyzje, aby to właśnie twórcy byli odpowiedzialni za content na naszym profilu tak, aby nadać mu większej autentyczności i spontaniczności – mówi Michał Grochala, Brand Manager LANCERTO.

Oprócz filmów publikowanych przez twórców, followersi znajdą na kanale firmy także materiały własne np. relacja z backstage’u z sesji zdjęciowych nowych kolekcji.

Nasz kanał jest połączeniem klasycznego profilu modowego z nutką humorystycznego akcentu. To właśnie tę kategorię najbardziej pokochali nasi followersi. Tworząc „content comedy” przyciągamy ich uwagę i w sprytny sposób lokujemy ważne dla nas produkty marki - tłumaczy odpowiedzialna za profil Katarzyna Szymańczak-Rudnicka, Project Manager DDOB.

99% contentu LANCERTO na Tik Toku dotyczy mody męskiej. W miarę rozwoju portfolio i powiększania go o nowy damski asortyment planowana jest współpraca z inflencerkami i skupienie na ofercie również dla kobiet.

Lancerto: Wychowujemy grupę docelową

Zdaniem LANCERTO to właśnie na Tik Toku jest przyszłość marki. Są nimi jej odbiorcy, a więc 20. i 30-latkowie (oraz ci młodsi), zainteresowani modą i dobrym stylem. Zdaniem ekspertów firmy w budowaniu jej wizerunku bardzo istotne jest tzw. „dorastanie” klienta wraz z marką.

LANCERTO deklaruje, że chce doradzać i pomagać, ale nie narzucać. W przypadku mody męskiej to trochę droga na przekór, bo szczególnie moda formalna rządzi się swoimi prawami.

Klient z Tik Toka w salonie LANCERTO

Jak podkreśla Michał Grochala firma zaobserwowała, że zarówno stronę internetową, jak i sklepy stacjonarne zaczął odwiedzać zupełnie nowy, młodszy klient, dla którego influencerzy współpracujący z marką są autorytetami. Ten nowy fan LANCERTO, chce być taki, jak jego idole, a co za tym idzie chce się też ubierać w takim samym stylu.

LANCERTO to polska marka założona w 2008 roku, znana z wysokiej jakości odzieży, butów i akcesoriów dla mężczyzn. LANCERTO dysponuje sklepem online lancerto.com oraz ogólnopolską siecią salonów sprzedaży zlokalizowanych w największych miastach Polski.