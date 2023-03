Lancerto stawia na ludzi sportu. Szymon Marciniak nowym ambasadorem

Szymon Marciniak od wielu lat prowadzi mecze piłkarskie na najwyższym poziomie. Szczególną sławę przyniosło mu sędziowanie najważniejszego meczu w piłkarskim kalendarzu – finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 między Argentyną a Francją. W trosce o swój profesjonalny wizerunek nie tylko na boisku, ale także poza nim, arbiter podjął się roli ambasadora LANCERTO.

– Nie wszyscy wiedzą, że bycie sędzią piłkarskim to dużo więcej niż bieganie w stroju sportowym po boisku. To również częste spotkania biznesowe i oficjalne okazje, które wymagają bardziej oficjalnego stroju. Dlatego zgodziłem się zostać ambasadorem marki LANCERTO, której propozycje bardzo mi się podobają – mówi Szymon Marciniak.

Szymon Marciniak ambasadorem Lancerto

W ramach dwuletniej umowy marka zadba o profesjonalny wizerunek sędziego podczas oficjalnych spotkań, a także będzie pełniła funkcję doradcy i partnera technicznego w zakresie doboru stylizacji, ubrań oraz dodatków na różnego rodzaju wydarzenia.



Poza doradztwem i doborem strojów partnerstwo obejmuje realizację sesji zdjęciowych, kampanie online oraz działania w kanałach mediów społecznościowych LANCERTO i Szymona Marciniaka – na Facebooku, Instagramie i TikToku.

Kim jest Szymon Marciniak

Szymon Marciniak to międzynarodowy arbiter i sędzia klasy UEFA Elite. Jeden z najwybitniejszych współczesnych sędziów piłkarskich. Prowadził niezliczoną liczbę spotkań w najwyższych rozgrywkach ligowych oraz międzypaństwowych, a także w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. W 2022 roku został wybrany najlepszym sędzią na świecie przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Sportu. Sędziował podczas Mistrzostw Europy, dwóch mundiali oraz Superpucharu Europy UEFA 2018. Poprowadził jeden z najbardziej dramatycznych meczów w historii piłki nożnej – finał mundialu w 2022 roku między Argentyną a Francją.

Co wiemy o firmie Lancerto

Ubrania LANCERTO szyte są w zgodzie najnowszymi światowymi trendami. Marka przykłada dużą wagę do detali i precyzji wykonania. Specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży komfortowej odzieży męskiej i damskiej – od eleganckich garniturów przez marynarki, po wygodne bluzy i spodnie jeansowe, a także sukienki i spódnice. Asortyment LANCERTO obejmuje również szereg dodatków, takich jak m.in.: obuwie męskie, bielizna, paski do spodni, portfele skórzane, krawaty, muchy i poszetki.



LANCERTO to polska marka założona w 2008 roku. Dysponuje sklepem online lancerto.com oraz ogólnopolską siecią salonów sprzedaży zlokalizowanych w największych miastach Polski.