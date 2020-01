Landliebe wchodzi na półki Biedronki

Firma Quest Food z Kostrzyna nawiązała współpracę z właścicielem sieci Biedronka. Produkty marki Landliebe weszły na półki sieci.

Pod marką Landliebe firma oferuje jogurty, napoje mleczne i produkty nabiałowe bez laktozy.

- Każdy nasz produkt powstaje z najwyższej jakości prawdziwego mleka Landliebe. Pochodzi ono z niewielkiej liczby starannie wybranych gospodarstw wiejskich, które spełniają najwyższe standardy jakości - tak firma reklamuje swoje produkty.

Quest Food jest wyłącznym dystrybutorem marki w Polsce. Landliebe, to trzeci co do wielkości producent wyrobów mlecznych w Europie.

Pod szyldem Biedronka działa obecnie w Polsce ponad 3 tys. sklepów.