Łapanowski: W ciągu dekady zero waste może stać się dla wielu z nas ekonomiczną koniecznością (podcast)

Drożejąca żywność może stać się zmianą, której potrzebujemy. Mówię to jako przedstawiciel pokolenia, które ma dostęp do komosy ryżowej, langustyny, tofu, soczewicy i krewetek. W perspektywie dekady może nastąpić tąpnięcie gospodarcze, które większość z nas tego pozbawi, więc zero waste stanie się także ekonomiczną koniecznością. Póki co kupowanie żywności jest tożsame z wtłoczeniem na rynek kolejnych ton plastiku, bo staliśmy się jego zakładnikami. Nie tracę jednak nadziei, bo cały świat szuka alternatyw dla palstiku i nowych opakowań - mówi Grzegorz Łapanowski, właściciel Szkoły na Widelcu, organizator warsztatów kulinarnych w podcaście Z drugiej ręki.