Las Vegan’s chce zebrać milion zł na produkcję wegańskiej czekolady

Manufaktura Czekolady Chocolate Story, tworzy pierwszą wegańską, a zarazem mleczną tabliczkę. Pod szyldem nowej spółki o nazwie Las Vegan’s znajdą się produkty wegańskie z wykorzystaniem tylko naturalnych surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Wejściu spółki na rynek towarzyszyć będzie kampania crowdfundingowa, która w listopadzie br. wystartuje na platformie Crowdway.pl. Nowy podmiot chce pozyskać 1 mln zł.

Polska jest największym rynkiem czekolady w Europie Środkowo-Wschodniej, którego wartość we wrześniu 2019 r. wyniosła blisko 7,2 mld zł. W ciągu ośmiu miesięcy 2020 roku produkcja czekolady wzrosła o 6,1 proc. w stosunku do ubiegłego roku i wyniosła 191 tys. ton. Jednocześnie zaledwie 5 proc. wszystkich nowych słodyczy, które pojawiły się na rynku między 2015 a 2019 rokiem, to produkty wegańskie. Niszę tę chce zagospodarować Manufaktura Czekolady Chocolate Story.

- Pomysł na stworzenie w 100% wegańskiej marki kiełkował w nas od dawna – mówi Tomasz Sienkiewicz, współzałożyciel Manufaktury Czekolady Chocolate Story i członek rady nadzorczej Las Vegan’s SA. Już 1 mln Polaków to wegetarianie i weganie, zaś aż 2 mln planuje przejść na taką dietę. Ponadto 43 proc. Polaków przyznaje, że nie rezygnując ze spożycia mięsa całkowicie, mocno je ogranicza. Równie ważny jest fakt, że niemal 12 proc. Polaków nie pije mleka i nie je produktów mlecznych oraz niemal tyle samo nie je jaj i produktów jajecznych. – Zauważyliśmy, że na rynku brakuje mlecznych czekolad wegańskich, które mają nie tylko dobry skład, ale są także smaczne, a przy tym wpisują się w trendy ekologiczne. Chcemy wypełnić lukę na rozwijającym się rynku słodyczy i produktów wegańskich – dodaje.

Do wprowadzenia Las Vegan’s na rynek będzie mogła przyczynić się społeczność – wkrótce będzie można kupić akcje spółki i współtworzyć ten biznes. W listopadzie ruszy oferta akcji spółki promowana przez kampanię crowdfundingową na platformie Crowdway.pl. W ramach finansowania społecznościowego (crowdinvestingu) Las Vegan’s SA chce pozyskać 1 mln zł.

Ambicją założycieli Las Vegan’s jest całkowite uniknięcie plastiku i innych tworzyw sztucznych we wszystkich elementach i rodzajach opakowań zarówno tych jednostkowych, jak i zbiorczych. Marka będzie pierwszą na rynku, w której tradycyjne sreberko czekolady i folia zostaną zastąpione papierowymi opakowaniami. – W pierwszym etapie produkcji planujemy wdrożenie trzech linii produktowych. Pierwsza to tabliczki w kartonowych kopertach wykonanych z surowca wytwarzanego z udziałem makulatury. Znajdzie się wśród nich m.in. czekolada ciemna i czekolady z dodatkami malin i pomarańczy. Drugą linią będą owoce, orzechy, migdały i ziarno kakao w czekoladzie. Trzecia, najważniejsza linia to tabliczki i batony zapakowane maszynowo w innowacyjny materiał opakowaniowy wykonany z papieru z certyfikatem kompostowalności. To impulsowa linia produktów w ekonomicznych, ale w pełni biodegradowalnych opakowaniach papierowych – informuje Marcin Parzyszek, członek zarządu Manufaktury Czekolady Chocolate Story i prezes Las Vegan’s SA.