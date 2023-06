Lato po mazursku – kolejna odsłona kampanii produktów Mazurski Smak

Kampania zakłada intensywne działania komunikacyjne w telewizji oraz w kanale digital. Przekaz skierowany będzie do osób planujących zakup produktów nabiałowych, m.in. w trakcie wakacyjnych i weekendowych wyjazdów. Obejmie największe portale, sieci reklamowe i aplikacje zakupowe na urządzeniach mobilnych.

Dodatkowym wsparciem będzie współpraca z popularnymi influencerami na Instagramie i TikToku. Od czerwca do lipca akcja #LATOPOZAMURSKU zaktywizuje konsumentów, którzy będą mogli wziąć udział w ciekawym minikonkursie. Uczestnicy podzielą się swoimi zdjęciami i filmami pokazującymi ich lato po mazursku – na łonie przyrody i i obowiązkowo w towarzystwie pysznego jedzenia. W konkursie do wygrania będą głośniki JBL GO oraz turystyczne kubki z logo Mazurskiego Smaku.

– W tej odsłonie kampanii nadal pozostajemy w klimacie charakterystycznej, akwarelowej kreacji, która świetnie wyraża nasz przekaz. Hasło „To się bierze z natury” przypomina, że produkty Mazurskiego Smaku powstają z najlepszego, polskiego mleka i nie zawierają zbędnych dodatków. To naturalne, regionalne wyroby, które swoją jakość zawdzięczają pochodzeniu z czystych łąk Warmii i Mazur – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

Celem obecnych działań promocyjnych jest dotarcie do jak największej liczby konsumentów, utrwalenie świadomości marki i aktywizacja sprzedaży w okresie letnim. Za strategię, kreację i realizację kampanii odpowiedzialna jest Lucyna Kulągowska, brand manager marki oraz agencje Los Mejores i Wavemaker (GroupM).