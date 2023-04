Lato przyjemności z Heineken. 10 tys. na wakacje marzeń w loterii

Heineken startuje z aktywacją skierowaną głównie do pokolena Gen Z i zaczyna sezon od loterii konsumenckiej – Lato przyjemności z Heineken, w ramach której codziennie do zdobycia jest kasa na przyjemności, a co tydzień – wyjazdy od wakacje.pl. Sprzedaż promocyjna trwa od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023 roku.