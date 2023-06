Lavazza: 5 sposobów na wykorzystanie fusów z kawy w duchu zero waste

Ogrodowy nawóz

Większość gleb nie zawiera niezbędnych składników odżywczych. Rośliny rosnące na nich nigdy w pełni się nie rozwiną. W rezultacie, aby zapewnić im odpowiednie warunki, większość ogrodów wymaga nawożenia. Fusy z kawy zawierają niezbędne składniki odżywcze, które pomagają w drenażu, retencji wody i wentylacji gleby w ogrodzie, co znacząco poprawia jakość hodowanych roślin. Zmieloną kawę można rozsypać cienką warstwą na glebie lub dodać do kompostu. Przyciągnie ona insekty, zapewniając bogactwo składników odżywczych, które przyczyniają się do wzrostu i polepszenia jakości roślin. Jest to szczególnie korzystne dla kwiatów takich jak: róże, azalie, rododendrony, kamelie i inne o kwaśnym odczynie.

Środek zwalczający owady

Pozostałości po przygotowaniu kawy pomagają również w zwalczaniu szkodników w ogrodzie – są doskonałą pułapką. Rozsypane w ogrodzie przyczynią się do eliminacji owadów, a to z kolei spowoduje lepszy rozwój gleby. Dobrym pomysłem jest również uformowanie kopczyku z fusów wokół chronionych roślin lub w miejscu, gdzie gromadzą się kolonie insektów. Należy jednak pamiętać, że fusy ulegają rozkładowi, dlatego co około 2 tygodnie należy wymieniać zmielone ziarna na nowe.

Świece kawowe

Świece na bazie kawowych resztek, to niecodzienne rozwiązanie, które wypełni przestrzeń niesamowitym aromatem. Wystarczą cztery składniki – fusy z kawy, wosk, knot i estetyczny słoik. Wystarczy wlać wosk do małego słoiczka, dodając jednocześnie kawowe fusy. Następnie rozpalić świecę i delektować się niezwykłym zapachem i kojącą atmosferą.

Neutralizacja zapachów

Mielona kawa pochłania wszystkie zapachy w swoim otoczeniu. Zamiast sody oczyszczonej, warto spróbować umieścić miskę z resztkami kawy w lodówce, aby pozbyć się nieświeżych zapachów żywności. Dobrym pomysłem jest umieszczenie ich również w szafie. Pomoże to pozbyć się brzydkiego zapachu stęchlizny. Azot zawarty w kawowych resztkach, reaguje z obecną w powietrzu siarką, stąd efekt neutralizacji przykrych zapachów.

Czyszczenie naczyń

Z pomocą mielonej można przywrócić blask naczyniom i sprawić, że garnki czy patelnie wyglądać będą jak nowe! Pozostałości po parzeniu kawy mają gruboziarnistą teksturę, która idealnie nadaje się do ścierania. Z ich pomocą łatwo usunąć przyklejony do dna garnka lub patelni brud, nie uszkadzając powierzchni naczynia. Używając gąbki do szorowania, kilku kropel detergentu i niewielkiej ilości fusów z kawy, resztki jedzenia będą niezwykle łatwe do usunięcia.

Lavazza na drodze do zrównoważonego rozwoju

98% kawy produkowanej przez Grupę jest wytwarzane z wykorzystaniem energii odnawialnej; - 25 mln euro zainwestowane do 2022 r. w zrównoważony plan działania dotyczący opakowań; - 66% opakowań wykorzystywanych w całym portfolio produktów Grupy nadaje się już do recyklingu, a 100% ma zostać poddane recyklingowi do 2025 r. zgodnie z mapą drogową dotyczącą zrównoważonych opakowań; - ponad 89% odpadów generowanych przez zakłady produkcyjne jest odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi; - 97% odpadów roślinnych z przetwarzania kawy we włoskich zakładach jest przekształcanych w nawozy.

Fundacja Lavazza wspiera ponad 180 000 plantatorów kawy w 21 krajach na trzech kontynentach. Program zrównoważonego rozwoju doprowadził do utworzenia kubańskiego stowarzyszenia gospodarczego w celu wspierania rozwoju strukturalnego w łańcuchu produkcji kawy. Ta inicjatywa jest źródłem nowej mieszanki – La Reserva De ¡Tierra! Cuba, która zawiera ziarna uprawiane przez 170 rolników z prowincji Santiago i Granma, których fundacja zaangażowała w projekt.