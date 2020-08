Lavazza poprzez grę reklamową będzie zbierać środki na projekty CSR w Kolumbii

Fot. materiały prasowe Lavazza

„Coffee Defenders, a Path from Coca to Coffee” to pierwsza gra reklamowa Lavazzy. Gra jest ostępna na platformie Gamindo. Jej celem jest zebranie funduszy na wsparcie społeczności uprawiającej kawę w regionie Meta w Kolumbii. Gra jest inspirowana filmem dokumentalnym o tej samej nazwie, wyprodukowanym przez firmę i dostępnym na platformie streamingowej Amazon Prime Video we Włoszech, USA i Wielkiej Brytanii.

Dokument opowiada prawdziwą historię Johany, młodej Kolumbijki, która straciła wszystko podczas konfliktu zbrojnego z partyzantami FARC, ale zdołała odzyskać kontrolę nad własnym życiem i życiem sześciorga swoich dzieci. Była zdeterminowana, aby nadal żyć w swojej społeczności i zobaczyć, jak kawa znów rozkwita w okolicy.

Gra pozwala użytkownikom zbierać kamienie szlachetne, z których każdy wnosi jeden euro do kwoty, jaką Fundacja Lavazza prześle Carcafè, jej wieloletniemu partnerowi w projektach zrównoważonego rozwoju w regionie Meta, który wspiera tamtejszych małych plantatorów kawy.

Bohaterem wyzwania w grze reklamowej są nasiona kawy, które, podobnie jak Johana w filmie dokumentalnym „Coffee Defenders, a Path from Coca to Coffee”, gracze muszą donieść do celu po pełnej przeszkód trasie. W ten sposób roślina staje się symbolem odrodzenia, jakie nastąpiło w miejscu, w którym będzie bezpiecznie przechowywana na zawsze - Centrum Rolniczym Cartago w Kostaryce.

Gra stanowi kolejny rozdział w narracji, którą Lavazza rozpoczęła wraz z premierą filmu dokumentalnego „Coffee Defenders, a Path from Coca to Coffee.

W 2013 r. Rząd Kolumbii przekazał rodzinom rolniczym w regionie Meta (z podobnej wywodziła się Johana), ziemię, na której wcześniej uprawiano nielegalne uprawy. Fundacja Lavazza od lat działa

w tym regionie, w ramach programu zrównoważonego rozwoju, który poprawił już warunki społeczne-ekonomiczne ponad stu z tych rodzin. Fundacja pomogła im przywrócić do życia plantacje kawy, sadząc ponad milion krzewów kawy i szkoląc społeczność ze stosowania dobrych praktyk i technik rolniczych w celu zwalczania skutków zmiany klimatu.