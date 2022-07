Lavazza: Szykują się spore podwyżki cen kawy

Giuseppe Lavazza przyznaje, że inflacja to problem, który prowadzi do spadku siły nabywczej konsumentów. - A w efekcie ograniczania wydatków, zwłaszcza na pozycje nieuważane za te pierwszej potrzeby. W efekcie ostrożne postawy zakupowe i redukowanie wydatków prowadzą do spadku popytu, a w konsekwencji mogą wpływać na pojawienie się recesji. To znacznie większy problem niż rozważania, czy klienci będą kupowali tańszą kawę - mówi w rozmowie z "Rz".

Mówi, że ceny kawy muszą pójść w górę.

- Na półkach jej ceny powinny w tym roku wzrosnąć o 8 do 10 proc. To efekt także złych warunków klimatycznych z zeszłego roku: w Brazylii uderzył mróz, zniszczył wiele plantacji i produkcja się zachwiała. W efekcie ceny eksplodowały, mówimy nawet o 100-proc. wzroście cen surowca. Oczywiście nikt nie podniesie cen detalicznych w takiej skali, byłoby to zabójcze dla rynku - dodaje.

Całość w Rzeczpospolitej.