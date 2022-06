LCube wybuduje park przemysłowo-magazynowy w Mszczonowie

Mszczonów to bardzo popularna lokalizacja w centralnej Polsce, w odległości ok. 50 km od Warszawy i bezpośrednim sąsiedztwie ważnego węzła komunikacyjnego - drogi krajowej nr 8, łączącej północ z południem i drogi krajowej nr 50, jak i obwodnicy Warszawy, oraz 30 km od autostrady A2. Dogodne położenie na szlakach komunikacyjnych sprawia, że jest to lokalizacja budząca duże zainteresowanie zarówno branży logistycznej, jak i firm dystrybucyjnych, które jak przykładowo koncern PepsiCo, lokują tam swoje magazyny centralne.



„Tworząc nasze inwestycje staramy się podążać, za potrzebami naszych najemców. Mszczonów to bardzo popularna lokalizacja, mająca wiele zalet, jeśli chodzi o lokalizacje w centralnej Polsce. Szybkie sfinalizowanie zakupu działki, powinno nam pozwolić jeszcze w tym roku rozpocząć rozmowy dotyczące komercjalizacji obiektu. Rynek wciąż sprzyja magazynom, jeśli chodzi o popyt, choć oczywiście cała branża musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak zakłócone łańcuchy dostaw, jeśli chodzi o materiały budowlane oraz wzrost kosztów budowy. Dzięki naszemu doświadczeniu, ale również dzięki temu, że jednym z naszych udziałowców jest ważny gracz na rynku budownictwa przemysłowego – firma Adamietz, jesteśmy w stanie szybko reagować na pojawiające się wyzwania” – mówi Michał Stachura, członek zarządu, Head of Finance w LCube.



Mszczonów, to kolejny Park przemysłowo-magazynowy, w którym LCube prowadzi intensywne przygotowania do rozpoczęcia budowy. Z nieco bardziej zaawansowanym procesem mamy do czynienia w przypadku LCube Logistic Park Wrocław, gdzie deweloper czeka na wydanie decyzji środowiskowej. W podwrocławskiej miejscowości Dobrzykowice ma powstać ok. 60 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, a budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku.



„Marka LCube jest stosunkowo nowa na rynku deweloperskim, ale od samego początku stawiamy na kompetencje i doświadczenie. Dzięki temu rozwijamy się planowo i rośniemy razem z naszymi projektami. Zaczęliśmy od projektu w Rzeszowie, gdzie docelowo będzie dostępne około 25 tys. m2 powierzchni magazynowej. Potem przyszedł czas na Logistic Park Szczecin Goleniów, gdzie rozpoczęła się właśnie budowa parku o powierzchni 12 tys. m2. Teraz przyszedł czas na większe projekty. Oczywiście myślimy o kolejnych inwestycjach w całej Polsce” – dodaje Michał Stachura.



LCube realizuje strategię polegającą na budowie zróżnicowanego portfolio, które będzie się składało zarówno z mniejszych obiektów (około 10 tys. m2), poprzez średnie magazyny (50 tys. m2) po tradycyjne big boksy w parkach logistycznych (powyżej 100 tys. m2). Poza skutecznym pozyskiwaniem nowych projektów, deweloper chce by znakiem rozpoznawczym firmy były takie działania jak skupienie się na potrzebach najemców i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla deweloper wszystkie obiekty wybudowane przez LCube będą certyfikowane w systemie BREEAM i będą stawiały na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, a spółka stworzyła już własną strategią ESG.