Le’Frog - nowa marka własna premium w Żabce. Sieć stawia na gotowe posiłki z krótką datą przydatności do spożycia

Sieć sklepów Żabka debiutuje z nową marką własną świeżych dań gotowych premium. Klienci mają do wyboru dania lunchowe, sałatki, przekąski śniadaniowe i desery z krótkim terminem przydatności do spożycia. Marka Le’Frog dostępna jest już w 22 sklepach Żabka w Warszawie.

– Żabka kształtuje swoją ofertę w odpowiedzi na aktualne potrzeby klientów. Z marką Le’Frog zwracamy się na początek do mieszkańców Warszawy, którzy żyjąc i pracując w pośpiechu, chcą zjeść świeży i wysokiej jakości posiłek jak z restauracji. Produkty marki Le’Frog są przygotowywane tego samego dnia, w którym są dostarczane do sklepów. Nowa marka dań gotowych stanowi ciekawą propozycją dla osób, które dbają o swoje zdrowie i zbilansowaną dietę. Od teraz mogą one wybierać produkty przygotowane ze świeżych i różnorodnych składników w 22 warszawskich sklepach, a niebawem w kolejnych – podkreśla Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie Żabka Polska.

Nazwa marki w żartobliwy sposób nawiązuje do francuskich tradycji kulinarnych i nazwy sieci Żabka. Dania Le’Frog to świeże produkty, o bardzo krótkim terminie ważności. Od momentu ich przygotowania do znalezienia się na sklepowej półce mija mniej niż 24 godziny, a ich termin ważności to jedynie 48 godzin.

Produkty Le’Frog oferowane są w małych, poręcznych porcjach, w ręcznie plombowanych i datowanych opakowaniach. Produkty Le’Frog są gotowe do spożycia na zimno, bez dodatkowego przyrządzania. Marka oferuje m.in. przekąski śniadaniowe, np. jogurt mango z owsianką (w cenie 8,99 zł / szt.), placuszki biszkoptowe z melonem, placuszki warzywne, mix sałat z łososiem (wszystkie w cenie 13,99 zł / szt.) oraz sałatki: z kuskusem i kurczakiem, z kaszą gryczaną i dynią, z pęczakiem, kurczakiem i kapustą modrą czy grandine (wszystkie w cenie 9,99 zł / szt.).

W lipcu w ramach promocji Happy Hours, codziennie po godz. 19.00, wszystkie produkty Le’Frog będzie można zakupić 30% taniej, tak aby ograniczyć marnowanie jedzenia.