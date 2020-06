Lech Premium z muzyczną akcją konsumencką

Lech nie rezygnuje z festiwalowego nastroju, fot.mat. pras.

Choć kalendarz letnich imprez znacząco się zmienił, Lech nie opuszcza świata muzyki. W ramach aktywacji "Lechendy zakładają wygraną", marka powraca z muzyczną platformą, a wraz z nią z kolekcjonerską edycją puszki i ekologicznymi koszulkami z wzorami młodych designerów oraz Jurka Owsiaka.

Lech Premium od lat związany jest ze światem muzyki i pomimo odwołania części wakacyjnych wydarzeń, nie zamierza rezygnować z festiwalowego klimatu. Marka sponsorująca wiele polskich festiwali, m.in. Pol’and’Rock Festival, powróciła z dobrze znaną akcją, w której każdy może sprawdzić swoją muzyczną wiedzę w internetowym quizie. Tym razem konkurs Lecha realizowany jest

w ramach nowej kampanii marki pod hasłem „Źródło Lechend”, która wystartowała na początku marca.



W quizie do zdobycia jest 15 000 ekologicznych koszulek z grafikami młodych, polskich designerów. Marka przygotowała aż 10 unikatowych wzorów autorstwa m.in. Zuzy Sadlik, Hello Kaczi, Miss Pank czy Lisa Kuli, a projekt nawiązujący do 26. edycji Pol’and’Rock Festival, tradycyjnie przygotował Jurek Owsiak.



Na sklepowe półki powraca również kolekcjonerska puszka Lecha, która co roku swoim wyjątkowym designem cieszy oko festiwalowiczów. Tegoroczna, muzyczna puszka została zaprojektowana przez Jurka Owsiaka, a swym stylem nawiązuje do Pol’and’Rock Festival. Lech w nowym wydaniu, pełnym kolorów i charakterystycznych wzorów, dystrybuowany jest od czerwca br. na terenie całej Polski, w wariantach o pojemności 500 i 550 ml.