Lech z eko aktywacją konsumencką

fot. mat. pras.

Lech od lat wspiera ochronę środowiska oraz inspiruje konsumentów do eko aktywności.

Tym razem marka startuje z nową aktywacją – ekologicznym quizem „Lechendy wchodzą

w eko”. Do wygrania jest 10 000 bluz wykonanych z przyjaznych naturze materiałów, zaprojektowanych przez polskie Lechendy Streetartu.

Konkurs przeprowadzany jest na www.lech.pl i trwa od 12 października do 27 grudnia br. Eko – quiz powstał w ramach platformy Lechend, czyli zwykłych ludzi, których codzienne, drobne gesty mają wielkie znaczenie.

Konkurs ma charakter eko-quizu, w którym można sprawdzić swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, odpowiadając na szereg pytań dotyczących ekologii. Co zrobić, aby wziąć w nim udział

i mieć szansę na wygraną? Już teraz do sklepów trafią opakowania Lecha z informacją

o konkursie oraz grafiką „GRAJ O EKO BLUZY”. W promocyjnej wersji dostępne będą piwa

o pojemności 500 ml (puszki i butelki) Lech Premium, Lech Free (lager), Lech Pils, a także Lech Premium (puszka 550 ml). Pod każdym kapslem i zawleczką Lecha objętego promocją znajduje się unikatowy kod, upoważniający do udziału w eko-quizie. Osoby, które w danym tygodniu udzielą najwięcej prawidłowych odpowiedzi zostaną nagrodzone wyjątkową bluzą. Do wygrania jest aż 10 000 egzemplarzy dostępnych w 10 różnych wzorach.

Wszystkie konkursowe bluzy zostały zaprojektowane przez Lechendy polskiego Streetartu (Sepe, Zbiok, Tuse oraz Noriaki). Stworzone przez artystów wzory nadruków nawiązują do ekologii, zaś same bluzy wykonane są w 80% z bawełny organicznej oraz w 20% z poliestru pozyskanego z recyklingu. Posiadają także certyfikaty Organic Content Blended (OCS blended) oraz Oeko-Tex Standard 100. Nadruk na bluzach został uzyskany dzięki wykorzystaniu ekologicznych, certyfikowanych farb wodnych.