Lee Jeans z pierwszym wirtualnym salonem

W wirtualnym sklepie Lee Jeans klienci będą mogli poruszać się po interaktywnej, trójwymiarowej przestrzeni handlowej i oglądać produkty, a następnie dodawać je do koszyka. Cyfrowe doświadczenie zakupowe jest uderzająco podobne do tego, z którym klienci mają styczność w świecie rzeczywistym.

Dzięki przyciskom do nawigacji kupujący mogą wejść do sklepu z ulicy i przejrzeć kolekcje: damską, męską oraz ekskluzywną linię Lee 101. Po kliknięciu na produkt pokazywana jest jego dostępność w sklepie

online. Klienci mogą tu również odkryć informacje na temat trzech

głównych fasonów męskich - West, Daren i Rider - oraz damskich -

Carol, Stella A-Line i Scarlett High. Funkcja „Odkryj swój fason"

(Discover your Natural Fit), umieszczona na stole z denimem, umożliwia

przejrzenie wszystkich modeli.

Przeczytaj także: Pojemniki na zużyte obuwie pojawią się w większości sklepów CCC

Interaktywny sklep Lee

Osoby odwiedzające sklep będą mogły odkryć również wiele interaktywnych niespodzianek, takich jak filmy, wyskakujące okienka z informacjami i klikalne przedmioty, jak na przykład lalka Buddy Lee - słynna maskotka, która opowiada historię marki.

W głębi sklepu klienci znajdą przycisk nawigacyjny, który przeniesie

ich na wyższe piętro. Jest tam showroom, a w nim informacje o platformie „For A World That Works" - klienci mogą poznać innowacje i inicjatywy, których celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

Przeczytaj także: Marka Giacomo Conti z nowymi lokalami w dwóch galeriach

Sklep wirtualny jest niepowtarzalną możliwością, by odkryć markę w zupełnie nowy sposób. Dostęp do niego można znaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.