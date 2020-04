Lekkie odbicie w kredytach ratalnych i mieszkaniowych

W okresie 13-19 kwietnia 2020 r. w stosunku do tygodnia przedświątecznego, tj. 6-12 kwietnia br. wzrosła liczba zapytań dla wszystkich produktów kredytowych: o 6,6% dla kredytów gotówkowych, o 25,5% dla kredytów ratalnych, o 16,0% dla kredytów mieszkaniowych.

Okazało się, że w zeszłym roku tydzień poświąteczny był gorszy pod względem złożonych zapytań do BIK-u dla kredytów gotówkowych (-11,1%) oraz mieszkaniowych (-10,4%), a lepszy dla ratalnych (+2,1%). W tym roku tendencja jest odwrotna. Po świętach zapytań kredytowych jest więcej niż przed świętami.

- Wyraźnie na plus, w relacji do innych typów kredytów, zachowują się kredyty mieszkaniowe. We wszystkich tygodniach pandemicznych spadek zapytań o osoby wnioskujące o kredyt mieszkaniowy, w relacji do analogicznych tygodni zeszłego roku, był dużo niższy niż w innych produktach kredytowych. W ostatnim tygodniu tj. 13-19 kwietnia 2020 jest to -24,9%, podczas gdy dla kredytów gotówkowych to (-49,8%), a ratalnych (-40,4%). Oczywiście polepszenie dynamik w ostatnim tygodniu nie przysłania ogólnie złej sytuacji w porównaniu do zeszłego roku na rynku kredytów dla gospodarstw domowych. Należy pamiętać o trzech głównych czynnikach, które wpływają na ogólną sytuację: jako czynnik pozytywny, pierwszy stymulujący pozytywnie - rekordowo niskie stopy procentowe, i kolejne dwa – o negatywnym wpływie: niepewność warunków zatrudnienia i spadek dochodów oraz spadek dostępności kredytów w wyniku zaostrzenia polityk kredytowych przez banki – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.