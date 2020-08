Lemoniada Dżindżer od Manufaktury Ogrodniewo

Manufaktura Ogrodniewo wprowadza na rynek połączenie imbiru, cytryny i cukru trzcinowego, czyli DŻINDŻER – imbirową lemoniadę.

Ogrodniczki to niewielka, ale urokliwa wieś na Podlasiu położona w sercu Puszczy Knyszyńskiej. To właśnie tutaj młode małżeństwo Alicja i Mateusz Symaniuksztis założyli niewielki biznes – Manufakturę Ogrodniewo.



Dżindżer smakuje także jako baza np do mohito (bezalkoholowe oraz alkoholowe), oraz komponuje się z różnymi alkoholami typu wódka, whisky, rum.

Do tej pory imbirową lemoniadę można kupić między innymi w białostockich lokalach takich jak: Pub Fiction, Po drugiej stronie rynku, White Bear Coffee, Lokalna Bistro, Cukiernia Pani K, Majątek Howieny. Napój dostępny jest też w Białowieży, między innymi w Gospodzie pod Żubrem, Przystani na lato i w karczmie Biesiada oraz na zamku w Tykocinie oraz w Bojarskim Gościńcu w Narewce.