Lepszy wybór dla dzieci z siecią SPAR

Lepszy Wybór to kampania skierowana przede wszystkim do dzieci oraz ich rodziców. Ma zachęcać do częstszego wybierania zdrowszych produktów, a bohaterami kampanii są zabawne, przyciągające uwagę postaci warzyw i owoców – marcheweczka, jajo, truskawa i awokado. Kampania będzie promowana w gazetkach, na plakatach, wobblerach, cenówkach, standach, stronach www i w social mediach. Powstanie też specjalna książeczka dla dzieci. Kampania potrwa do końca listopada 2023 roku.