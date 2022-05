Leroy Merlin o zamianie kraju pochodzenia towaru: Błąd pracownika

- W trakcie dokonywania przeglądu produktów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego, które mamy jeszcze na stanie, doszło do pomyłki ze strony naszego pracownika. Uznał on, że skoro nie kupujemy płyty OSB z Rosji, to należy zmienić kraj pochodzenia na Polskę. Produkt ten jest dostarczany również przez polskich dostawców i co ważne, przy tych samych parametrach technicznych. Opisy trzech produktów, które błędnie zmieniono, zostały już skorygowane i zawierają właściwe informacje. Jest nam bardzo przykro, że taka sytuacja zaistniała, nie powinna się ona zdarzyć. Naszym celem nie było wprowadzenia kogokolwiek w błąd - oświadcza Leroy Merlin.

Leroy Merlin: Naszym celem nie było wprowadzenia kogokolwiek w błąd

Sieć przypomina, że jednoznaczna decyzja o zerwaniu współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi została podjęta przez Zarząd Leroy Merlin Polska 2 marca 2022 roku i bezustannie, w pełni obowiązuje.

- Takie działanie było i jest wyrazem naszej solidarności z Ukrainą i jej mieszkańcami, jaką wyrażamy zarówno jako Leroy Merlin Polska, jak i jako 13 tysięcy pracowników naszej sieci w naszych codziennych działaniach. Zgodnie z tą decyzją z marca, po zerwaniu współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi sprzedajemy jedynie produkty, które zostały z dostaw i zamówień sprzed marca 2022. Pragniemy podkreślić, że częścią wspomnianej decyzji z marca jest też to, że cały dochód ze sprzedaży tych produktów przekazywany jest na rzecz obywateli ukraińskich poszkodowanych przez inwazję Rosji na ich kraj - dodaje sieć.

Pierwsze półrocze 2022 roku może okazać się najtrudniejsze w historii polskiego oddziału Leroy Merlin. Grupa w ubiegłym roku obchodziła 25-lecie obecności na polskim rynku. Fala krytyki i liczne manifestacje z powodu pozostania szyldu na rynku rosyjskim przyćmiły sukcesy firmy w naszym kraju.



Właściciel Leroy Merlin trzecim światowym graczem w branży DIY

Grupa Adeo do której należy m.in. sieć Leroy Merlin, jest liderem w Europie i trzecim największym graczem na świecie w branży majsterkowania i DIY, dzięki obrotom w wysokości 26 mld euro w 2020 r. Za sprawą sieci 900 zintegrowanych sklepów, platform sprzedażowych i partnerstw platformowych, ADEO oferuje rozwiązania dla domów i mieszkań w 20 krajach i jest jedynym graczem na rynku o tak szerokim zasięgu międzynarodowym. Jaki inne marki oprócz Leroy Merlin ma Grupa? Bricoman, Zôdio, Weldom, Kbane, Alice délice, Bricocenter, Décoclico.fr, Lightonline oraz Quotatis.

Pierwszy sklep sieci w Polsce został otwarty w 1996 roku, w Piasecznie pod Warszawą. Drugi sklep powstał dwa lata później w Warszawie na Białołęce, a trzeci na początku 1999 roku w Gdańsku. W kolejnych latach było otwieranych po kilka sklepów rocznie niemal w każdym województwie.

Zysk spółki Leroy Merlin Polska za 2020 r. to 345 985 000 zł. Zysk za 2019 r. to 238 417 000 zł, co oznacza wzrost o 107 568 000 zł.