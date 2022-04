Leroy Merlin: Pragniemy wyrazić pełną solidarność z narodem ukraińskim

Sieć tłumaczy, że solidarność to zarówno zerwanie przez Leroy Merlin Polska, już w pierwszych dniach inwazji, współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi, jak i konkretna, szeroko zakrojona pomoc dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy. Pomoc ta to dotąd ponad 4.500.000 PLN przeznaczonych na m.in.:

- setki palet produktów skierowanych do organizacji humanitarnych i osób prywatnych niosących pomoc uchodźcom,

- działalność namiotu ogrzewanego na granicy w Medyce dla wolontariuszy, którzy opiekują się dziećmi,

- akcja ewakuacji do Polski pracowników Leroy Merlin Ukraina wraz z rodzinami uciekającymi przed wojną; to już ponad 320 osób takich osób, w tym 144 dzieci, a kolejne autobusy są już w drodze,

- w pełni opłacony cały hotel w Falentach dla uchodźców z Ukrainy,

pomoc logistyczna w przewożeniu osób z Ukrainy z granicy do miejsc tymczasowego pobytu,

- konwoje z pomocą rzeczową do polskiej szkoły w Mościskach.

To także zorganizowane zaangażowanie tysięcy pracowników w Leroy Merlin Polska.

- Pragniemy poinformować, że takiej pomocy materialnej oraz osobowej jest znacznie więcej i na pewno jako Leroy Merlin Polska będziemy ją rozszerzać. W zaawansowanej realizacji są kolejne projekty – także w zakresie pomocy w samej Ukrainie we współpracy z tamtejszymi władzami. Właśnie w ten sposób jako ponad 13 tys. pracowników Leroy Merlin Polska – identycznie jak całe polskie społeczeństwo, którego jesteśmy częścią – wyrażamy swą solidarność z narodem ukraińskim w tych tragicznych chwilach. Przede wszystkim w konkretnych czynach - podsumowuje sieć.