Leroy Merlin z promocją dla klubowiczów. Można zyskać 150 zł

Jak otrzymać 150 zł za każde wydane 1000 zł?

Wystarczy do 14 marca zrobić zakupy za przynajmniej 1000 zł i dołączyć do Klubu DOM lub PRO. Za każde wydane 1000 zł do portfela w formie kuponu wraca 150 zł do wykorzystania w sklepach Leroy Merlin i na www.leroymerlin.pl.

Zakupowe okazje w Leroy Merlin

Co można kupić taniej? M.in. panele laminowane Maleny w promocyjnej cenie 28,90 zł/mkw., gres szkliwiony Cabane w trzech kolorach do wyboru za 44,90 zł/mkw, farby Beckers Designer Colour za 84 zł/2,5 l. Dodatkowo przy zakupie 5 l dowolnej farby Beckers, można otrzymać 30 zł w formie kuponu do wydania w sklepach sieci i na www.leroymerlin.pl. Łowców okazji, którzy właśnie planują remont lub budowę, ucieszy promocyjna oferta betonu komórkowego w cenie 14,90/szt. i młotowiertarki Makita za 495 zł/szt z zestawem 14 wierteł za 1 zł.

Leroy Merlin z promocjami na wybrane produkty, fot. mat. pras.

Leroy Merlin proponuje też myjkę ciśnieniową Lavor Predator za 497 zł/szt oraz tuję szmaragdową po 6,97 zł/szt.

Kampania reklamowa Leroy Merlin

Ofercie Leroy Merlin towarzyszy kampania z wykorzystaniem fragmentu piosenki niemieckiego zespołu Trio pt. Da Da Da (Ich Lieb Dich Nicht). Kreacja kampanii w humorystyczny sposób nawiązuje do możliwości zakupów w Leroy Merlin w korzystnej cenie.