Letnia Loteria Kaufland: do wygrania 3 samochody marki BMW

15 czerwca rozpocznie się Wielka Letnia Loteria Kaufland. Wszyscy klienci dokonujący zakupów z kartą PAYBACK otrzymają od kasjera los-zdrapkę. Każdy taki los to szansa na jedną z ponad 2400 nagród. Do wygrania są samochody, karty podarunkowe do zrealizowania w sklepach sieci, zestawy produktów Kaufland oraz nagrody od partnerów PAYBACK – karty podarunkowe, paliwowe i bilety do kina.