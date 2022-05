Letnie hity sprzedaży wracają na stacje Circle K

Spragnieni chwili relaksu klienci mogą schłodzić się, popijając kultowe napoje K-Freeze rodem z USA. Klienci mają do wyboru 4 różne smaki i kolory – malinową, jabłkową i truskawkową Fantę oraz klasyczną Coca-Colę, które mogą dowolnie łączyć. Napoje są oferowane na wybranych stacjach Circle K. Z kolei dla smakoszy kawy sieć przygotowała jej letnie wydanie – Ice Latte Marakuja, czyli kawę z kostkami lodu i tropikalnym syropem, w sam raz na upalne dni.

Orzeźwiające napoje to tylko część nowości. Kebab w kanapce lub w panini z mixem serów, czerwoną cebulką, sosem amerykańskim i sałatką szwedzką to propozycja dla klientów poszukujących ciepłej przekąski na trasie. Alternatywą może być ciabatta z jajkiem albo nowy wypiek na słodko – ślimak z serkiem i jagodami dostępny za 3,49zł jako dodatek do dowolnej kawy.