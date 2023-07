Letnie promocje w Biedronce. Niektóre gadżety są hitem tego lata

Biedronka przygotowała specjalną ofertę dla wszystkich, którzy szukają wygodnych i przystępnych cenowo rozwiązań na letnie upały. W ramach nowej promocji, sklepy stacjonarne dyskontu zaoferują kilka przydatnych gadżetów, które pomogą przetrwać gorące dni.

Wśród dostępnych produktów znaleźć można szeroki wybór wentylatorów, które są niezbędne do utrzymania przyjemnej temperatury w domu. Uniwersalny wentylator kolumnowy będzie dostępny w cenie 149 zł, podczas gdy cyrkulator, idealny dla mieszkań, będzie kosztować 199 zł. Osoby poszukujące jeszcze lepszego chłodzenia mogą zdecydować się na wentylator z funkcją mgiełki o mocy 75 W, który dostępny będzie za 299 zł. To urządzenie zostało wyposażone w trzystopniową regulację siły nawiewu i timer, zapewniając tym samym jeszcze większy komfort użytkowania. Dla tych, którzy preferują mniejsze rozmiary, Biedronka przygotowała również akumulatorowy wentylator na biurko o mocy 5 W. Jego cena wynosi jedynie 54,90 zł, a bateria o pojemności 1200 mAh zapewnia około 4 godzin pracy. Do ładowania używany jest standardowy kabel micro-USB.

Wakacyjne gadżety z Biedronki, fot. gazetka Biedronki|dlahandlu.pl

Oprócz wentylatorów, Biedronka proponuje również inne urządzenia, które przydadzą się podczas wakacyjnych wyjazdów. Powerbank o pojemności 20000 mAh będzie dostępny w atrakcyjnej cenie 99 zł. Dodatkowo, w dyskoncie można znaleźć przewody USB-C o mocy ładowania do 60 W oraz przewody Lightning o mocy do 27 W. Długość każdego z kabli wynosi 100 cm, a ich cena to 12,99 zł. Również ładowarki sieciowe i samochodowe oraz transmitery zostaną przecenione i będą dostępne za jedyne 24,99 zł.

Wakacyjne gadżety z Biedronki, fot. gazetka Biedronki|dlahandlu.pl

Dla najmłodszych pasjonatów przygód, Biedronka przygotowała prostą kamerę sportową, która nagrywa obraz w rozdzielczości do 1080p. Jej cena wynosi 89,90 zł, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla dzieci i młodzieży.

Promocja na te i inne urządzenia będzie obowiązywać w sklepach stacjonarnych Biedronka do 19 lipca. Nie przegap okazji, aby zaopatrzyć się w letnie gadżety w niższych cenach i cieszyć się komfortem nawet podczas najgorętszych dni.

