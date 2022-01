Lewiatan: Konsumenci niekoniecznie odczują dużą różnicę w wydatkach po zmianie VAT

Zero VAT w kieszeniach konsumentów?

Jak zauważa Lewiatan, lista produktów, których ceny zostaną obniżone za kilka dni jest dość długa. Dlatego zmiany będą dość złożonym i skomplikowanym procesem, ponieważ dotkną bardzo dużego procentu asortymentu sklepów sieci.

- Mając na uwadze rosnącą inflację i ciągłe podwyżki towarów u producentów oraz dostawców, trudno jednak jednoznacznie założyć, czy w finalnym rozrachunku półroczna obniżka podatku VAT wpłynie na niższy poziom cen w sklepach. Najprawdopodobniej niestety, konsumenci niekoniecznie odczują dużą różnicę w wydatkach. Jeśli spadek nastąpi, to w porównaniu do wzrostów cen jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach i jakie mogą nastąpić w przyszłości, będzie różny od oczekiwań. Ponadto, kiedy wygaśnie półroczny okres zerowego VAT’u na wskazane w ustawie artykuły spożywcze, wzrost cen może być bardzo odczuwalny i gwałtowny – informuje Lewiatan.

- Niemal codziennie otrzymujemy informacje od producentów i dostawców o podwyżkach cen towarów spowodowanych wzrostem kosztów produkcji tj. wzrost cen energii i gazu o 300%. Przewidujemy, że wiele z nich nałoży się terminem wraz z obniżeniem stawki VAT, obawiamy się zatem, że zabieg ten złagodzi dalsze podwyżki, ale im nie zapobiegnie. Sam kierunek obniżenia stawek VAT na produkty spożywcze wydaje się właściwy w tym bardzo trudnym okresie, gdy ceny na rynku rosną w niespotykanym od dawna tempie. Uważamy jednak, że problem inflacyjny jest znacznie głębszy i wymaga bardziej radykalnych działań - komentuje zmiany Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A. Proponowane działanie to także kolejne dodatkowe obciążenie i obowiązki dla przedsiębiorców, którzy również oczekują większego wsparcia w obliczu rosnących kosztów działalności, a tego niestety nie widać.

Obniżka VAT to ogromne wyzwanie dla sklepów

Sklepy mają zaledwie kilka dni od uchwalenia ostatecznego kształtu przepisów na dostosowanie systemów sprzedażowych do zmieniającej się rzeczywistości legislacyjnej. Odpowiednie oznaczenie kilku tysięcy pozycji w systemach sprzedażowych czy też wydruk etykiet cenowych i ich zmiana na sklepowych półkach to ogromne wyzwanie organizacyjne zwłaszcza dla małych sklepów, które nie zawsze jednak przełoży się na realne zyski dla konsumenta. Cena na półce nie jest bowiem wyłącznie wynikiem indywidualnej decyzji sprzedawcy, ale złożonego procesu, całego łańcucha dostaw. Dlatego też realny koszt produktu nie będzie z dnia na dzień niższy o 5 procent. Warto również podkreślić, że część producentów nie podniosła jeszcze cen na swoje towary, a już w tej chwili otrzymuje wyższe rachunki. Niestety podwyżki paliwa, gazu i energii mogą zmusić ich do podniesienia kosztów, co może przełożyć się bezpośrednio na podwyżki cen dla konsumentów.