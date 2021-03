Lewiatan startuje z kampanią wiosenną

Lewiatan rusza z kampanią wizerunkową, fot. mat. pras.

11 marca br. wystartowała kampania promująca sieć handlową Lewiatan. Spoty reklamowe są emitowane w największych stacjach telewizyjnych (TVN, Polsat, TVP) i serwisach VOD. Kampania będzie wspierana działaniami digital i w mediach społecznościowych.

Lewiatan to trzecia co do wielkości sieć handlowa w kraju i największa polska sieć franczyzowa. Kampania wizerunkowa jest skierowana do lokalnej społeczności i prezentuje markę jako dobrego sąsiada. W komunikacji podkreślone zostały m.in. szeroki wybór asortymentu, świeżość i regionalność produktów.

Kampania telewizyjna obejmuje stacje z grupy TVN, Polsat, TVP i serwisy VOD, gdzie będzie można zobaczyć spot emitowany w dwóch wersjach – 15’’ (produktowy) i 30’’ (wizerunkowy).

Przeczytaj także: Ponad 10 mld zł przychodów i 255 nowych sklepów Dino w 2020 roku

Tydzień później, od 18 marca, ogólnopolskie działania wizerunkowe będą wspierane kampanią produktową, realizowaną w pobliżu sklepów w ramach kanału digital. W komunikacji wykorzystane zostaną zarówno media społecznościowe, jak i programatyczny model zakupu audience buying. Kampania precyzyjnie dotrze do określonej grupy docelowej, potencjalnie zainteresowanej ofertą Lewiatan.

Za przygotowanie koncepcji kampanii i jej realizację odpowiada Grupa Effectica. Planowaniem

i zakupem mediów zajął się dom mediowy Mindshare Polska.