Libero Katowice dopłaca 80 proc. do ceny dań swoich najemców gastronomicznych

Food truck Libero krąży po Katowicach, fot. mat. pras.

Libero Katowice wspiera najemców gastronomicznych. Na ulicach miasta pojawia się specjalna objazdowa kuchnia Libero, która za symboliczne 5 zł serwuje pełnowartościowe dania restauracji zlokalizowanych w galerii. Libero do każdego dania dopłaca ok. 80 proc. regularnej ceny.

Na ulicach Katowic pojawił się fioletowy food truck wypełniony smakołykami przygotowanymi w restauracjach, takich jak Food and Ball, Kofuku czy wege królestwo Mihiderka, który odwiedza okoliczne osiedla. Wszystkie dania, które w normalnych cenach kosztują 25-30 zł, mieszkańcy kupują za symboliczne 5 zł. Pozostałe 80 proc. ceny w geście wsparcia dopłaca Libero.

- Wiemy, w jak trudnej sytuacji znalazły się punkty gastronomiczne, które musiały ograniczyć ofertę tylko do zamówień na wynos. Szukaliśmy sposobu na bezpieczne wsparcie, zarówno najemców, naszych klientów, ale też organizacji pomagających innym. Do każdego posiłku dopłacamy 80 proc. ceny, aby klient dokonał zakupu za symboliczne 5 zł. Wstępnie planowaliśmy przygotowanie 100 dań dziennie, ale widząc jak dużym zainteresowaniem cieszy się nasza akcja, zwiększymy ich liczbę do niemal 130. Łącznie przygotujemy prawie 1200 obiadów – mówi Aleksander Poltier, marketing manager Libero.

To nie jedyna inicjatywa Libero. W ostatnich dniach wprowadziło także specjalną platformę lojalnościową. Wszyscy klienci otrzymują nawet do 10 proc. zwrot środków wydanych na zakupy.