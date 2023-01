Licytacja WOŚP: Weekend z z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską przekroczył już wartość 300 tys. zł

Aukcje na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są już doroczną tradycją. Co roku do orkiestrowych aukcji internetowych są zapraszane znane osoby. Wśród najpopularniejszych możemy znaleźć m.in.:

Zaproszenie na mecz Igi Świątek na Roland Garros 2023, osobiste spotkanie i rakieta, którą wygrała Roland Garros i US Open 2022. Aktualna cena licytacji to ponad 260 tys. zł

Koszulka FC Barcelona 9 Robert Lewandowski z autografem. Aktualna cena licytacji to ponad 80 tys. zł

Weekend w Miami z Anetą Glam. Aktualna cena licytacji to ponad 65 tys. zł

Absolutnym hitem okazał się jednak weekendowy wyjazd w magiczne miejsce w Europie z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. We wspólnym wyjeździe mogą uczestniczyć 2 osoby. Wyjazd z prezesem InPost i jego żoną jest już tradycją w aukcjach WOŚP. W tym roku jego cena jest ogromna, ale jest to tylko i wyłącznie powód do radości, ponieważ całość zostanie przekazana na walkę z sepsą. Aktualna cena aukcji to ponad 300 tys. zł.