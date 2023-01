Liczba milionerów wzrośnie o 100 proc. Polacy inwestują w Rolexy i złoto

Cena złota od 2018 roku wzrosła o 100 proc.

Kupno Rolexa w sklepie jest prawie niemożliwe. W sklepach obowiązują zapisy na zakup luksusowych zegarków.

Listy oczekujących na najbardziej pożądane zegarki głównych szwajcarskich marek, takich jak Rolex, Patek Philippe i Audemars Piguet, są tajemnicą. Każdy, kto kiedykolwiek był na tyle naiwny, by chcieć kupić Royal Oak, Nautilusa lub Submarinera bezpośrednio w sklepie, spotkał się z odmową. Kwestią nie są pieniądze, ale długa lista oczekujących. Istnieje mnóstwo plotek i mitów na temat tego, jak dostać się na szczyty list. Niektórzy mówią, że należy wydać setki tysięcy franków lub dolarów u sprzedawcy zegarków, zanim w ogóle zakwalifikujemy się na jeden z zegarków, który naprawdę chcemy.

- Dostępność wielu modeli marki Rolex jest ograniczona - twierdzi Joanna Andrzejewska, dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej w W.Kruk.

Czy możemy zatem mówić o światowym kryzysie gospodarczym? Owszem, ponieważ inflacja napędza wśród najbogatszych warstw społecznych chęć inwestycji. Jedną z lokat są luksusowe zegarki, które stanowią długookresowe zabezpieczenie przed inflacją. Ceny takich surowców jak złoto nieustannie rosną. W przeciągu ostatnich 4 lat cena żółtego metalu wzrosła blisko o 100%. Oznacza to, że posiadacze tego szlachetnego kruszca są dwa razy bogatsi niż przed pandemią. Okazało się, że lata epidemii przyniosły na rynku metali szlachetnych ogromne zyski. Ludzie postanowili ulokować swoje oszczędności w czymś trwalszym niż waluty.

Sytuacja póki co nie ulega zmianie. Polacy lokują swoją oszczędności w trwalszych niż waluta miejscach. Stąd też rosnący od roku popyt na zegarki szwajcarskich marek. Ochronę ma zapewnić światowa marka, certyfikowane materiały oraz szwajcarskie pochodzenie, które od prawie 100 lat jest synonimem stabilności.

Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na popularność zegarków marki Rolex jest bogacenie się Polaków. Pomimo szalejącej inflacji i wiszącego nad Polską ryzyka recesji, liczba dolarowych milionerów ma wzrosnąć w kraju nad Wisłą ze 150 tys. do 300 tys., czyli o ok. 100 proc. - przewiduje Credit Suisse, drugi największy bank Szwajcarii. Nie jest to daleka perspektywa, ponieważ ów bank zakłada tę prognozę do 2025 roku. Nie dziwi więc fakt, że popyt przerasta podaż.

Perspektywa tak silnego wzrostu ludzi zamożnych może oznaczać, że polski handel otworzy się również na inne luksusuowe marki, które zechcą ulokować swoje showroomy w Polsce.