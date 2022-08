Liczba ofert pracy w lipcu spadła rdr. Czy to pierwszy zwiastun kryzysu?

Lipiec to już trzeci miesiąc z rzędu z ujemną dynamiką roczną liczby opublikowanych ofert pracy.

Polscy pracodawcy wyraźnie spowalniają w ostatnich miesiącach tworzenie nowych miejsc pracy – wynika z najnowszej edycji raport „Oferty pracy w Polsce”. Według danych zbieranych przez system rekrutacyjny Element dla Grant Thornton, w lipcu na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowali 288 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 6% w stosunku do lipca 2021 roku. To już trzeci miesiąc z rzędu z ujemną dynamiką roczną.

Na szczęście, spadki nie pogłębiają się. Od marca do czerwca dynamika roczna z każdym miesiącem wyraźnie się obniżała. Spadła łączni w tym okresie z 30% do -8% i wydawało się, że lipiec może przynieść dalsze dołowanie wskaźnika. Tak się jednak nie stało – dynamika pozostała ujemna, ale w porównaniu z czerwcem wzrosła o 2 pkt proc.

Lipiec to trzeci miesiąc z rocznym spadkiem liczby ofert pracy. Ja jednak widzę w tych wynikach szklankę do połowy pełną. Biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie, wzrost kosztów funkcjonowania firm i inflację, spadki te są na razie dość płytkie, a ponadto obarczone są efektem wysokiej bazy, czyli rekordowej liczby nowych ofert pracy przed rokiem – mówi Monika Smulewicz, Partner, Outsourcing, Grant Thornton.