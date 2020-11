Liczba ubezpieczonych w ZUS spadła od lutego do września o 276 tys. osób

Liczba ubezpieczonych od lutego do września spadła o prawie 276 tys. osób. W całym III kw. liczba ubezpieczonych zmalała o 129 tys. osób, spadek był więc podobny jak w całym I kw. (131 tys. osób).

Z najnowszych danych ZUS wynika, że liczba pracujących osób ubezpieczonych zdrowotnie wciąż maleje. Spadek zaczął się w lutym i trwał do września. Od lutego nie zanotowano żadnego odbicia w liczbie osób ubezpieczonych zdrowotnie (bez emerytów, rencistów i osób pobierających zasiłki). Jest to najszersza kategoria ubezpieczonych i dlatego jest bardzo dobrym indykatorem całego obrazu rynku pracy.

We wrześniu ubyło ok. 19 tys. osób wobec 35 tys. osób w sierpniu i 75 tys. osób w lipcu), ale w IV kw. mamy do czynienia z silnym uderzeniem drugiej fali epidemii i wszyscy ekonomiści oczekują spadku PKB. A to zapewne wpłynie też na kolejne spadki na rynku pracy.

51 proc. firm z branży turystycznej i gastronomicznej przewiduje spadek zatrudnienia w IV kw. W budownictwie jest to 25 proc. firm, a w przemyśle i usługach dla ludności - 19-21 proc. Najmniejszy spadek zatrudnienia jest spodziewany w handlu - tylko 14 proc. firm w z tej branży przewiduje spadek zatrudnienia. Zresztą w handlu aż 57 proc. nawet oczekiwało wzrostu zatrudnienia, ale po wprowadzeniu ostatnich obostrzeń i zamknięciu centrów handlowych ta prognoza jest raczej nieaktualna. Co równie istotne, redukcję zatrudnienia planuje 30 proc. dużych i 38 proc. średnich firm.

Według danych ZUS w czerwcu spadek zatrudnienia sięgał 92 tys. w ciągu miesiąca. W ostatniej swojej prognozie KE szacuje spadek zatrudnienia w ciągu 2020 i 2021 na ok. 600 tys. osób. Wydaje się, że jeszcze w IV kw. należy się spodziewać zwolnień nawet ponad 100 tys. osób - komentuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.