Lider branży optycznej zamknął rok z 247 salonami. Stawia na usługi

Vision Express podsumowuje miniony rok, który upłynął pod znakiem sukcesywnej ekspansji. W ciągu 12 miesięcy lider branży optycznej otworzył 16 salonów w Polsce, wszystkie w odświeżonym koncepcie wizualnym.

Sieć rozwija także program kompleksowej opieki nad wzrokiem Vision Care oraz wprowadza nowości do oferty.

Dynamiczna ekspansja Vision Express

Rok 2022 Vision Express zamknęło z 247 salonami, w tym z 16 w nowych lokalizacjach. Dzięki temu dostęp do oferowanych usług ma już ok. 18 mln Polaków, którzy są w stanie dotrzeć do placówek średnio w ciągu 30 minut. Salony zlokalizowane są zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak i mniejszych miejscowościach, powyżej 18 tys. mieszkańców. W ubiegłym roku Vision Express przejęło franczyzę placówki w Starogardzie Gdańskim i obecnie zarządza 100% własnych salonów.

– Nie zwolniliśmy tempa, nadążając za potrzebami konsumentów. Nieustannie opieramy nasze działania na klientocentryczności, do czego właśnie przyczynia się rozwój sieci poprzez ekspansję – mówi Thanos Iliopoulos, dyrektor zarządzający Vision Express.

Gdzie otworzyły się nowe salony Vision Express

Otwarcia w 2022 roku rozpoczęły się w kwietniu, w CH Stacja Sierpc (lokal o pow. 43 mkw.), Galerii Radomsko (85 mkw.), Galerii Sanok (80 mkw.), Galerii Grodova w Grodzisku Mazowieckim (46 mkw.) oraz Galerii Mozaika w Krotoszynie (46 mkw.). Były to pierwsze salony otwarte w odświeżonym koncepcie wizualnym. Jego głównym elementem jest udoskonalona nawigacja, dzięki której klienci jeszcze łatwiej mogą znaleźć interesujące produkty z danych kolekcji oraz promocyjnych ofert. Przearanżowane zostały również gabinety optometryczne tak, by klienci widzieli ich wnętrze i wyposażenie, w tym profesjonalne urządzenia do badania wzroku.

Salon Vision Express w Wejherowie, fot. mat. pras.

Vision Express stawia na mniejsze ośrodki

Celem Vision Express jest nieustanne umacnianie pozycji lidera w największych ośrodkach przy jednoczesnym docieraniu do mniejszych miejscowości. Dlatego w kolejnych miesiącach sieć handlowa otworzyła swoje pierwsze salony w Oławie, Wrześni, Wejherowie, Giżycku, Garwolinie oraz Rudzie Śląskiej. W bydgoskim CH Rondo została otwarta już 6 placówka, natomiast w Gdańsku – 8 lokalizacja, tym razem w parku handlowym w dzielnicy Matarnia. Mieszkańcy Ostrołęki mogą zbadać swój wzrok już w 2 placówkach, po niedawnym otwarciu salonu w Galerii Bursztynowej. Natomiast warszawiacy mają do dyspozycji aż 17 lokalizacji, w tym 2 nowo otwarte w 2022 roku: w CH Łopuszańska oraz salon przy ul. Kruczej 46 (128 mkw.).

Program kompleksowej opieki nad wzrokiem

Vision Express, realizując strategię omnichannelową, stale rozwija lojalnościowy program kompleksowej opieki nad wzrokiem Vision Care. Obecnie korzysta z niego prawie 300 tys. klientów, przy czym tylko w pierwszej połowie 2022 roku liczba użytkowników podwoiła się. Główną korzyścią wynikającą z uczestnictwa w programie jest badanie wzroku w atrakcyjnej cenie, znajdujące się w pakiecie powitalnym, a także coroczne badanie za 9 zł, bez konieczności zakupu okularów, dla osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Klienci w ramach programu lojalnościowego otrzymują też możliwość śledzenia swoich zakupów oraz dostęp do personalizowanych ofert promocyjnych.

Vision Express w Giżycku, fot. mat. pras.

– Odchodzimy od masowej komunikacji, wysyłając zamiast tego wysoce spersonalizowane marketingowe komunikaty zachęcające klientów. Regularnie przypominamy także o badaniach wzroku, tworząc tym samym komunikację opartą na kompleksowej trosce o wzrok. Dzięki możliwości zapraszania do programu członków rodziny, klienci nie tylko sami czują się zaopiekowani, ale dostają również narzędzie do wsparcia bliskich, przede wszystkim osób starszych – zaznacza Andrzej Dalkowski, dyrektor marketingu Vision Express.

Program Vision Care jest stale rozwijany. W 2021 roku użytkownicy otrzymali dostęp do innowacyjnego badania wzroku przez internet. Z kolei w styczniu 2022 roku została udostępniona nowa odsłona subskrypcji na soczewki kontaktowe – subskrypcja All-Inclusive, dzięki której klienci mogą wygodnie, w wybranych przez siebie cyklach czasowych, odbierać swoje zamówienia w domu, w paczkomatach czy salonach.

Rozwój miał też miejsce w zakresie usług oferowanych w salonach Vision Express. Liczba placówek, w których dostępna jest przesiewowa ocena ryzyka chorób oczu Optiskan zwiększyła się o 10. Obecnie ta usługa wykonywana jest w 160 lokalizacjach, od 2022 roku m.in. w Siedlcach, Raciborzu czy Kłodzku.

Co wiemy o Vision Express

Vision Express jest liderem branży optycznej w Polsce, zapewniającym profesjonalne usługi medyczne, wysokiej klasy okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne oraz soczewki kontaktowe.

Sieć na polskim rynku działa od 1994 r. i liczy ponad 240 salonów w ponad 100 miastach. Jednocześnie marka jest częścią grupy GrandVision – globalnego lidera w branży optycznej prowadzącego ponad 7000 salonów ponad 40 krajach. Firmę wyróżnia kompleksowa oferta, łącząca profesjonalne badania wzroku, porady pod kątem doboru odpowiedniej korekcji oraz indywidualne dopasowanie okularów i soczewek kontaktowych. Bogaty wybór asortymentu w zgodzie z najnowszymi trendami dostępny jest również w sklepie online.