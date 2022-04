Lidl 2 maja obniża ceny na produkty marki Silvercrest

Asortyment marki Silvercrest oferowany przez Lidl Polska to przede wszystkim produkty, które są niezbędne w domu. W ofercie znajdziemy zarówno sprzęt kuchenny, sprzątający, jak także pielęgnacyjny czy taki, który umili nam czas. Sprzęty Silvercrest wyróżniają się uniwersalnym i atrakcyjnym wzornictwem, który sprawdzi się w każdej przestrzeni.

Co znajdziemy w sklepach Lidl w poniedziałek 2 maja? Między innymi masę produktów, które przydadzą się nam w kuchni np. elektryczną tarkę do warzyw 150 W, która w poniedziałek oferowana będzie aż o 30 zł taniej (99 zł/ 1 zestaw/ cena regularna to 129 zł). Urządzenie ułatwi tarcie, krojenie, ucieranie warzyw, owoców, czekolady, twardego sera, a nawet orzechów. Z kolei aż o 80 zł taniej dostępna będzie wyciskarka wolnoobrotowa 300 W (249 zł/ 1 zestaw/cena regularna to 329 zł), dzięki której można przygotować pełnowartościowe soki zrobione ze świeżych owoców. Wyciskarka posiada bardzo duży otwór (75 mm), który umożliwia wyciśnięcie soku nawet z całego, dużego owocu. Urządzenie sprawdzi się także w przypadku twardych owoców i warzyw np. marchwi.

Ponadto w sklepach znajdziemy także wiele akcesoriów kuchennych, pojemników do przechowywania żywności, wyciskarkę do owoców czy wagę kuchenną.

Produkty Silvercrest będą oferowane o 20% taniej tylko w poniedziałek 2 maja. Oferta będzie dostępna w sklepach stacjonarnych oraz na Lidl.pl.