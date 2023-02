Lidl atakuje marką własną supermarkety budowlane

Lidl przechodzi do ofensywy. Konkuruje bezpośrednio z supermarketami budowlanymi. Wprowadza do sklepów własną markę Parkside. Asortyment obejmuje elektronarzędzia i narzędzia ręczne, artykuły do wyposażenia domowego warsztatu oraz różnego rodzaju akcesoria.