Lidl będzie informował o wpływie produktów na środowisko

Eco-Score to pięciopoziomowy system oceny produktu, klasyfikujący produkty od A (niski) do E (wysoki) według ich wpływu na środowisko. Fot. Lidl Deutschland

Lidl rozpoczął test systemu Eco-Score w Holandii i Niemczech. Eco-Score mierzy wpływ produktów spożywczych na środowisko i chociaż jest jeszcze na wczesnym etapie, może mieć bezpośredni wpływ na przyszły rozwój produktów dla detalistów i dostawców – informuje IGD Retail Analysis.

Oczekuje się, że testy potrwają do tej jesieni. Ich wynim zadecyduje, czy etykieta Eco-Score zostanie wprowadzona na opakowaniach produktów marki własnej.

Co to jest Eco-Score?

Eco-Score to pięciopoziomowy system oceny produktu, klasyfikujący produkty od A (niski) do E (wysoki) według ich wpływu na środowisko. Jego celem jest informowanie konsumentów o wpływie na środowisko produktów spożywczych, które kupują, co ma ich skłonić do bardziej odpowiedzialnej konsumpcji. Metoda ma być łatwa do zastosowania i ma umożliwiać dostawcom pomiar wpływu ich surowych i przetworzonych produktów na środowisko.

System został po raz pierwszy uruchomiony we Francji w styczniu 2021 r. przez konsorcjum firm zajmujących się technologiami spożywczymi, w tym Yuka, Seazon i Marmiton. W proces tworzenia zaangażowane były również inne firmy, takie jak Veolia i WWF.

Jak to działa?

Punktacja w ramach Eco-Score jest kombinacją dwóch metod pomiarowych:

Publiczna baza danych Agribalyse przyznaje produktom ocenę na 100 punktów, analizując ich cykl życia zgodnie z ich wpływem na środowisko (np. metoda produkcji, transport, opakowanie);

Ponieważ baza danych Agribalyse ma swoje ograniczenia, wynik jest równoważony dodatkowymi kryteriami jakości. Na produkty nakładany jest system punktów bonusowych lub karnych, biorąc pod uwagę np. opakowania nadające się do recyklingu, sezonowość i etykiety jakości.

Ostateczny wynik jest następnie wyświetlany w postaci litery od A do E z kolorowym kodem.

- Ponieważ każdy system punktacji nie jest doskonały, Eco-Score będzie ewoluował, aby stać się bardziej dokładnym. Jest to jednak interesujący kierunek rozwoju dla branży, ponieważ może przyspieszyć jego transformację w kierunku bardziej zrównoważonego modelu, pomagając jednocześnie kupującym zmniejszyć ich wpływ na środowisko – mówi Maxime Delacour, Senior Retail Analyst w firmie IGD.

Lidl a zrównoważony rozwój

Pierwszym europejskim sprzedawcą detalicznym, który wprowadził ocenę Eco-Score dla swoich produktów marki własnej w Belgii był Colruyt. Lidl jest pierwszym, który to zrobił w Niemczech i Holandii. W Holandii faza testowa odbędzie się w siedmiu sklepach, a w Niemczech będzie ograniczona do obszaru Berlina. Oczekuje się, że testy te potrwają do tej jesieni i zadecydują o potencjalnym wprowadzeniu etykiety Eco-Score na opakowaniach produktów marki własnej.

- To najnowszy przykład pokazujący, że zrównoważony rozwój jest strategicznym priorytetem Lidla. Detalista często znajduje się w czołówce zrównoważonych rozwiązań w całej branży w Europie. Dostawcy handlujący z Lidlem powinni mieć to na uwadze przy opracowywaniu nowych produktów. Jest to również okazja, aby spróbować nawiązać dalszą współpracę z tą siecią: Lidl ma dedykowane zespoły dbające o jego zrównoważony rozwój na różnych rynkach, na których działa – mówi Maxime Delacour.