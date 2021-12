Lidl będzie prowadzić parki handlowe?

Minimalna pożądana wielkość jednostki sklepu spożywczego poza Londynem wzrosła z 14 000 stóp kwadratowych do 18 000 stóp kwadratowych (około 1700 mkw.)

Lidl umieścił także parki handlowe na liście najważniejszych wymagań, w tym również nieruchomości w centrum miasta i na obrzeżach.

Zmiana warty

Härtnagel ogłosił swoje odejście w zeszłym tygodniu, by przejąć stery w Niemczech od marca przyszłego roku. Ryan McDonnell, obecnie wiceprezes Lidla w Wielkiej Brytanii, ma go zastąpić.

W ciągu pięciu lat Härtnagel powiększył sieć z 640 do 880 sklepów, cel dla McDonnella to 1100 sklepów do końca 2025 roku.