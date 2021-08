Lidl będzie testować usługę zakupów z ominięciem kas?

Szczegóły usługi zostały usunięte ze strony Lidla wkrótce po ich opublikowaniu. Fot. Shutterstock

Lidl poinformował o wdrożeniu usługi „scan as you shop”, w ramach pilotażu w sklepie w południowo-zachodnim Londynie – informuje The Grocer. Szczegóły usługi zostały usunięte ze strony Lidla wkrótce po ich opublikowaniu.

Aplikacja Lidla "scan as you shop" przez krótki czas była możliwa do pobrania w Google Play.

23 lipca dyskont złożył wniosek o znak towarowy „Lidl Go” dotyczący „systemów samoskanujących dla klientów”.

Według analityków, Lidl będzie nadal testować i uczyć się różnych podejść do sfery digital.

Aplikacja do zakupów z pominięciem kas

Jak tłumaczy The Grocer, usługa ma umożliwić klientom samodzielne skanowanie produktów za pomocą smartfonów podczas zakupów. Korzystając z aplikacji, klienci będą musieli zeskanować kod kreskowy wygenerowany na urządzeniu przy kasie przed dokonaniem płatności.

Wstępna wersja aplikacji na smartfony, o nazwie „Lidl Go”, była dostępna do pobrania 3 sierpnia ze sklepu z aplikacjami Google Play. Po zarejestrowaniu konta – które może być istniejącym kontem w aplikacji lojalnościowej Lidl Plus – klienci mogli „Po prostu skanować przedmioty podczas zakupów” – informuje instrukcja obsługi w aplikacji Lidl Go.

Strona warunków korzystania z aplikacji na brytyjskiej stronie internetowej Lidla mówi: „Aplikacja pozwala użytkownikom ‚samodzielnie skanować’ przedmioty podczas zakupów w wybranych sklepach Lidla, a następnie płacić za nie przy kasie za pomocą kodu kreskowego wygenerowanego przez aplikację”.

Regulamin wymienia Fulwell w południowo-zachodnim Londynie jako jedyny oddział, w którym jak dotąd można korzystać z aplikacji.

W odpowiedzi na zapytania ze strony The Grocer Lidl usunął stronę z warunkami korzystania z usługi, a sama aplikacja została usunięta ze sklepu z aplikacjami Google Play. Zdaniem rzecznika Lidla, jest za wcześnie, aby podać dalsze szczegóły dotyczące pilotażu.

Lidl otwarty na projekty digital

Jak ocenia IGD Retail Analisys, pomimo zamieszania nadal jest możliwe uruchomienie usługi. - Usługa eliminuje konieczność skanowania produktów przy kasie, co eliminuje utrudnienie w zakupach – zwraca uwagę Lucy Ingram, Analityk detaliczny.

- Chociaż Lidl instaluje w swoich sklepach coraz więcej kas samoobsługowych, kolejki do kas pozostają problemem dla sprzedawcy. Sytuacja pogorszyła się z powodu ograniczeń związanych z dystansem społecznym. Zapewnienie kupującym wygodnego alternatywnego rozwiązania będzie kluczem do zachęcenia kupujących do powrotu do sklepu – dodaje.

Jej zdaniem, usługa obniży koszty Lidla, jeszcze bardziej zwiększając efektywność jego sklepu. Sprzedawca będzie mógł również zebrać więcej danych o kupujących, dając mu lepszy wgląd w swoich kupujących.

- Oczekujemy, że w przyszłości Lidl będzie nadal testować i uczyć się różnych podejść do sfery digital. Kluczem do tego będzie aplikacja Lidl Plus. Uważajmy na nowe koncepcje na różnych rynkach, takie jak niedawno wprowadzone spersonalizowane paragony w Danii, ponieważ w przypadku sukcesu w przyszłości możemy zobaczyć te funkcje w Wielkiej Brytanii – mówi Lucy Ingram.