Lidl będzie uczył dzieci dbałości o środowisko poprzez grę online

W pokojach pełnych zagadek znajdziemy praktyczne porady wspierające zrównoważoną konsumpcję. Projekt został opracowany zgodnie z podstawą programową edukacji przyrodniczej i jest dostępny dla każdego.

Grając w grę, najmłodsi poznają sposoby na niemarnowanie żywności, ograniczanie ilości odpadów, skutecznego recyklingu oraz dowiedzą się, dlaczego warto wybierać produkty lokalne i certyfikowane.

EkoEksperymentarium.pl

Zasady gry w EkoEksperymentarium.pl są bardzo proste. Scenę tworzą różne pokoje, będące pomieszczeniami domowymi, sklepem czy też obszarem lasu. Rodzina Łaskotków, poprzez różnego rodzaju zagadki logiczne rozwiązywane przez dziecko, tłumaczy, w jaki sposób można bez trudu działać na rzecz środowiska. Nauka dobrych nawyków obejmuje między innymi oszczędzanie wody i prądu czy ponowne wykorzystywanie opakowań.

Od niedawna można również zrobić zakupy w sklepie Lidl Polska, ucząc się jednocześnie niemarnowania żywności, rozróżniania produktów przyjaznych środowisku, czy też znaczenia certyfikatów. Gra dostępna jest za darmo, a opiekę merytoryczną i patronat nad projektem sprawuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Stworzona głównie dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat w przyjazny sposób przekazuje elementy dbania o środowisko, poprzez zachęcanie do przenoszenia wiedzy i doświadczeń zdobytych w świecie online do realnego życia.