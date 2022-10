Lidl, Biedronka, Aldi, Stokrotka i Kaufland z ofertą na 1 listopada. Ile kosztują znicze?

Oferta zniczy w Biedronce

Jak co roku sieć Biedronka towarzyszy Polakom w przygotowaniach do Wszystkich Świętych. Nasi klienci mogą liczyć na okazyjne ceny oraz szeroki asortyment, który pozwoli na dokonanie zakupu wszystkich potrzebnych artykułów w jednym miejscu. Od poniedziałku, 26 września w ofercie Biedronki znajduje się 30 produktów, takich jak znicze, wkłady do zniczy, latarnie, bukiety nagrobne czy kompozycje nagrobne w donicach. Najtańszy znicz w stałej ofercie kosztuje jedyne 2,99 zł, natomiast najtańszy wkład do znicza w ofercie dostępnej od poniedziałku 26.09 kosztuje tylko 3,19 zł. Ta konkretna oferta dostępna jest do 8 października lub do wyczerpania zapasów, natomiast przez cały okres jesienny Biedronka oferuje różnego rodzaju promocje na znicze i inne artykuły nagrobne - mówi Natalia Śmigielska, kupiec w sieci Biedronka, odpowiedzialna m.in. za ofertę zniczy.

Biedronka - znicze, fot. mat. pras.

Biedronka - znicze, fot. mat. pras.

Biedronka - znicze, fot. mat. pras.

Biedronka - znicze, fot. mat. pras.

Lidl z promocjami na Wszystkich Świętych

W związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych Lidl Polska włączył do swojej oferty szeroki wybór zniczy.

- Wszystkie produkty oferowane są w niskiej, atrakcyjnej cenie. Dodatkowym atutem oferty jest specjalna promocja w aplikacji Lidl Plus, dzięki której jej użytkownicy kupią znicze o 20% taniej. Pomimo tego, że na tegoroczną cenę zniczy duży wpływ mają rosnące ceny parafiny, a także trudno dostępnego szkła, chcemy zapewnić klientom konkurencyjne ceny. W tym celu w najbliższych dniach w sklepach Lidl Polska dostępne będą atrakcyjne promocje, w ramach których będzie obowiązywała niższa - nawet o 20% - cena zniczy - podaje biuro prasowe Lidl Polska.

Ceny zniczy w Lidlu

- Najtańszym zniczem w obecnie dostępnej ofercie naszej sieci jest znicz szklany zalewany Z 1 w cenie 3,19 zł/ 1 szt. przy zakupie 4 sztuk z aplikacją Lidl Plus (3,99 zł/ 1 szt. - cena standardowa). Nasz asortyment z tej kategorii produktowej jest dużo bardziej różnorodny - klienci mogą wybierać wśród zniczy z rożnych grup cenowych, wyglądzie, a także czasie palenia - informuje nas biuro prasowe sieci.

W chwili obecnej w obiektach Lidl Polska dostępny jest m.in. znicz szklany z wkładem parafinowym Z 20 (3,99 zł/ 1 szt. - cena z aplikacją Lidl Plus, przy zakupie 4 sztuk; 4,99 zł/ 1 szt. - cena standardowa), znicz szklany z wkładem olejowym Z przy zakupie 4 sztuk z aplikacją Lidl Plus - 4,79 zł/ 1 szt. (5,99 zł/ 1 szt. - cena standardowa), znicz szklany z wkładem parafinowym Z 3 oferowany w aplikacji Lidl Plus za 5,59 zł/ 1 szt. (6,99 zł/ 1szt. - cena standardowa), znicz szklany z wkładem parafinowym Z 6 w promocyjnej cenie z aplikacją Lidl Plus przy zakupie 4 sztuk 7,19 zł/ 1 szt. (8,99 zł/1 szt. - cena standardowa), a także znicz ramka mała z wkładem parafinowym Z 7 (10,39 zł/ 1 szt. - cena z aplikacją Lidl Plus, przy zakupie 4 sztuk; 12,99 zł/ 1 szt. - cena standardowa) oraz znicz szklany z wkładem parafinowym Z 9 (13,59 zł/ 1 szt. - cena z aplikacją Lidl Plus, przy zakupie 4 sztuk; 16,99 zł/ 1 szt. - cena standardowa).

- Posiadamy także znicz szklany z wkładem parafinowym Z 12, którego czas palenia to nawet 60 godzin - przy zakupie 4 sztuk z aplikacją Lidl Plus dostępny jest w cenie 23,99 zł/ 1 szt. (29,99 zł/ 1 szt. - cena standardowa.). W ofercie dostępne są także wkłady parafinowe o czasie palenia do 38 lub 70 godzin, które oferowane są w wielopakach - podaje Lidl.

Ceny zniczy w Kauflandzie

- Jak co roku przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjną ofertę zniczy i kwiatów. Już od 29.09 osoby odwiedzające nasze markety mogą skorzystać z różnorodnego asortymentu zniczy, wkładów tradycyjnych oraz LED, a także sztucznych kwiatów i kompozycji kwiatowych. W obecnej ofercie znajdziemy m.in. wkłady tradycyjne w cenie od 2,99 zł/sztuka, wkłady LED — 3,99 zł/sztuka, znicze w cenie od 5,99 zł/sztuka, a także środki do czyszczenia nagrobków w cenie od 4,49 zł/sztuka. Niebawem w naszych sklepach pojawi się również oferta kwiatów ciętych i doniczkowych, która odpowie na zapotrzebowanie klientów. Promocje będą komunikowane w gazetkach w wersji papierowej oraz cyfrowej, a także na social mediach Kaufland Polska i w marketach - mówi nam Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Ceny zniczy w Aldi

- Oferta na Wszystkich Świętych ruszyła od 1.10.2022 we wszystkich sklepach ALDI. W sezonowej ofercie sieć ALDI przygotowała szeroki asortyment produktów z okazji Wszystkich Świętych - dekoracje na wiązanki, znicze, okolicznościowe kwiaty w donicach , jak chryzantemy, czy stroiki. Klienci znajdą tu szeroki wybór zniczy od tzw. zalewanych, z czasem palenia od ok. 30 godzin, znicze szklane, ozdobne znicze z różnymi motywami i wkładami parafinowymi - informuje Agata Biernacka, kierownik Ddiału komunikacji i PR.



W tym roku najtańszy wkład parafinowy z czasem palenia do 30 h klient ALDI może zakupić za 2,29 zł. Natomiast wkład olejowy z czasem palenia od 6 do 7 dni można kupić za 9,99 zł. Szklane znicze dostępne są od 3,99 zł do 24,99 zł.



Uzupełnieniem zdobień nagrobkowych są wieńce, wianki i wiązanki ze sztucznych kwiatów. Po takie rozwiązania sięgają klienci, dla których ważna jest trwałość dekoracji i wytrzymałość na różne warunki pogodowe. Konsumenci ALDI mogą kupić pojedyncze kwiaty lub gotowe bukiety.



W ofercie dostępne są także środki do czyszczenia płyt nagrobnych – spray MINOS o pojemności 400 ml oraz płyn myjący tej samej marki w opakowaniu 270 ml.



Oferta aktualnie komunikowana jest w gazetce online oraz na stronie https://www.aldi.pl/oferty.html#2022-10-03-3-by-uczcic-pamiec.

Ceny zniczy w Stokrotce

– W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych, Stokrotka przygotowała szeroki asortyment umożliwiający zakup potrzebnych artykułów w atrakcyjnych cenach. Już we wrześniu w naszej ofercie znalazły się wkłady oraz znicze. W październiku dostępne będą również kwiaty – zarówno cięte, jak i doniczkowe. Informacja o ofercie i bieżących promocjach dostępna jest w naszych gazetkach. Co tydzień znajduje się w niej część dedykowana tylko temu asortymentowi. Wraz z obecną gazetką (obowiązującą od 6 do 12 października) można kupić wkłady w cenie od 2,49 zł oraz znicze w cenie od 3,99 zł. Z gazetką można się zapoznać na naszej stronie internetowej, w aplikacji oraz na dedykowanych stojakach w sklepach. Specjalne promocje na produkty z tej oferty dostępne są również z aplikacją „Nasza Stokrotka” – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.