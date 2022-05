Lidl, Biedronka, Hebe, Netto z propozycjami na Dzień Matki. Co w ofercie?

Sieć Lidl Polska przygotowała ofertę kwiatów doniczkowych. W ofercie pojawi się m.in. polski storczyk dwupędowy premium, z aplikacją Lidl Plus w cenie 39,99 zł/ wys. ok. 60 cm/ 1 szt. lub polski storczyk z dekoracją w ozdobnej osłonce – z aplikacją Lidl Plus w cenie 49,99 zł/ wys. ok. 40 cm/ 1 szt. Kolejna propozycja to polski storczyk dwupędowy, kompozycja w ceramice – z aplikacją Lidl Plus w cenie 49,99 zł/ wys. ok. 60 cm/ 1 szt. Nie zabraknie także kwiatów ciętych, w tym róż 11,99 zł/ wys. ok. 35 cm/ 13 szt. oraz polskich tulipanów 9,99 zł/ wys. ok. 35 cm/ 7 szt.

Słodkie upominki dla mam

Lidl Polska proponuje m.in. praliny z certyfikatem sprawiedliwego handlu Fairtrade – belgijskie praliny owoce morza J.D. Gross w promocyjnej cenie -50% 6,19 zł/ 250 g/ 1 opak. lub praliny truflowe -36% 7,99 zł/200 g/ 1 opak. W ofercie pojawią się także inne słodkości, w tym np. tort śmietankowy z brzoskwiniami (15,49 zł/ 550 g/ 1 opak.), deserki w kształcie serduszek (9,99 zł/ 180 g/ 2 szt.) lub kolorowe donuty z dodatkiem zielonej herbaty, buraków, dyni oraz marchwi (11,99 zł/ 240 g/ 1 opak.). Oprócz kwiatów i słodkości, sieć przygotowała także ofertę kosmetyków oraz ubrań marki Esmara.

Dzień Matki w Biedronce

W specjalnie przygotowanej ofercie sieci Biedronka z okazji Dnia Matki znalazły się słodkości, takie jak np. Ptasie Mleczko E.Wedel o smaku waniliowym, śmietankowym oraz czekoladowym w cenie 9,49 zł za opakowanie 360/380g, czekolada Lindt Excelence 100g w cenie 8,99 zł, praliny Lindor Lindt o różnych smakach w cenie 16,99 zł za opakowanie 200g lub klasyczne praliny Lindor Lindt w mieszanych lub mlecznych smakach w cenie 29,99 zł za opakowanie 337g.

Sieć proponuje również Czekoladki Merci w opakowaniu 400g za 24,99 zł lub praliny z belgijskiej czekolady Luximo w cenie 8,69 zł za opakowanie 250g oraz Bombonierkę w kształcie serca marki E.Wedel 263g za 34,99 zł.

Oferta Biedronki na Dzień Matki, fot. mat. pras.

Biedronka proponuje także kosmetyki marki AA Japan Rituals. Dostępne w ofercie są oczyszczające lub peelingujące żele, kremy do twarzy, micelarna woda ryżowa do demakijażu oraz tonik w mgiełce. Komplet wypełni zestaw Niuqi składający się z jadeitowego rollera oraz kamienia Gua Sha w cenie 24,99 zł.

Od 24 do 26 maja przy zakupie każdego z damskich kremów do twarzy klient posiadający kartę Moja Biedronka uzyska jednorazowy Voucher o wartości 100% ceny produktu. Obowiązuje dzienny limit 2 opakowania.

Jakie oferty w Hebe?

Hebe podaje, że Dzień Matki świętuje aż przez 2 tygodnie, a wyjątkowa oferta obowiązuje od 12 do 26 maja 2022 r.! Ceny ponad 3850 produktów obniżone zostały do -60%!

Jedną z propozycji na wyjątkowy upominek jest promocja „Zapachy damskie do -60%”. Obniżką cen objęte zostały produkty marek takich jak m.in.: Teaology, Lanvin, MEXX, Salvatore Ferragamo i Karl Lagerfeld. Wodę perfumowaną VERSACE Woman oraz wodę toaletową MOSCHINO I Love Love zakupimy 60% taniej – w atrakcyjnych cenach 132,99 zł oraz 99,99 zł. Woda perfumowana CALVIN KLEIN Women jest do kupienia już za 179,99 zł, a woda toaletowa TOMMY HILFIGER Tommy Girl oraz woda perfumowana TOUS Love Me dostępne są za jedyne 99,99 zł każda.

Pomysłów na prezent z pewnością nie zabraknie, gdyż w ofercie znajdziemy również produkty do „Pielęgnacji twarzy do -40%”. A w niej m.in.: pianka do mycia twarzy FACEBOOM za 11,99 zł, regulujący płyn micelarny DERMIKA Clean & More za 17,99 zł oraz intensywnie nawilżający krem do twarzy NACOMI w cenie 22,39 zł.

Dzień Matki w Hebe obfituje również w obniżki cen produktów takich jak m.in.: SKIN79 Super+ Beblesh Balm - krem BB z SPF 50 za 59,99 zł, krem do twarzy EVELINE Magic Skin CC w cenie 11,99 zł, a także krem pod oczy marki YOSKINE – Japan Gold Age Repair za jedyne 38,99 zł. Promocją został objęty także odmładzająco-regenerujący krem do twarzy marki CLOCHEE, który podczas promocji zakupimy za 119,99 zł. Każda mama na pewno ucieszy się z otrzymania kremu do twarzy na dzień L’ORÉAL PARIS Ekspert Wieku 60+ tylko za 17,99 zł, który zaspokoi pielęgnacyjne potrzeby na co dzień, jak i od święta.

Dedykowana oferta dla zamawiających przez Glovo

Biedronka we współpracy z Glovo przygotowała dedykowaną ofertę zakupów na odległość specjalnie dla tych, którzy chcą przesłać swoim mamom wzruszający prezent. Biedronka oferuje 6 zestawów prezentowych w standardowej lub ekspresowej dostawie BIEK.

Zestawy zawierają kwiaty, słodycze, kosmetyki lub kremy, a ich ceny zaczynają się już od 42,99 zł razem z dostawą pod wskazany adres

Usługa dostaw z Biedronki w ramach współpracy z Glovo dostępna jest w 63 miastach w Polsce natomiast ekspresowa dostawa BIEK możliwa jest w 6 miastach największych miastach tj. Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu oraz Krakowie.

Oferta na Dzień Mamy w Netto

Wśród propozycji na upominki z okazji Dnia Mamy Netto przygotowało zarówno tak lubiane kwiaty – w tym cięte i doniczkowe, jak i słodkości. Obok tego w ofercie dostępne są również drobne upominki, które z pewnością ucieszą niejedną mamę.

Dla miłośniczek ciętych kwiatów czekają bukiety tulipanów (8,99 PLN za 7 szt. i 15,99 PLN za 15 szt.), róż (9,99 PLN za 15 szt. lub 29,99 PLN za 20 szt.), gerberów (13,99 PLN za 1 szt.) oraz różnorodnych kwiatów (19,99 PLN lub 34,99 PLN za 1 szt.). Mamy preferujące kwiaty doniczkowe zapewne chętnie postawią na parapecie czy półce wręczone im Kalanchoe w ceramice (10,99 PLN za 1 szt.), goździka w osłonce (11,99 PLN za 1 szt.) czy lawendę pachnącą Prowansją (15,99 PLN za 1 szt.). Swoją biurową albo domową przestrzeń będą mogły udekorować także pelargonią (11,99 PLN za 1 szt.), Chamedorą (13,99 PLN za 1 szt.), różami w ozdobnym wiaderku (14,99 PLN za 1 szt.) czy Stefanotisem (39,99 PLN za 1 szt.). Elegancki storczyk dwupędowy (tylko 26.05 tańszy o 20%, w cenie 19,99 PLN za 1 szt.) wraz z pysznymi pralinami Rafaello (w cenie 14,99 PLN za 230 g, obowiązującej tylko 26.05) stworzą upominkowy zestaw idealny!

Po wymagającym dniu przyda się chwila odpoczynku tylko dla mamy. W domowym mini SPA zmęczone ciało miło otulą ręczniki z haftem z dedykacją, dostępne w trzech kolorach (26 PLN za 1 szt.), a ukojenie cerze przyniosą szklane kule do masażu, które pomogą zredukować zmarszczki i obrzęk skóry (35 PLN za 2 szt., 1 kpl.). Miłośniczki makijażu ucieszą się z nowego zestawu pędzli w metalowym etui (35 PLN za 12 szt., 1 kpl.). Przydatnym upominkiem może okazać się zestaw akcesoriów kosmetycznych (19 PLN za 6 elementów, 1 kpl.) czy szczotek do włosów (29 PLN za 4 szt., 1 kpl.) Warto zwrócić uwagę na coraz popularniejsze w domowym użyciu akcesoria, np. zestaw do pielęgnacji brwi z wymiennymi końcówkami (25 PLN 1 kpl.), masażer elektryczny 4w1 (49 PLN za 1 kpl.), urządzenie do peelingu kawitacyjnego (59 PLN za 1 kpl.) czy zestaw szczoteczek do oczyszczania twarzy 5w1 (59 PLN za 1 kpl.). Zabiegi pielęgnacyjne w domowym zaciszu umili kawa czy herbata sączona z eleganckiej filiżanki ze spodkiem, o pojemności 230 ml (15 PLN za 1 kpl.) czy kubka dostępnego w różnych wzorach i pojemnościach: 300 ml i 430 ml (10 PLN za 1 szt.) oraz 400 ml (16 PLN za 1 szt.).

Oferta kwiatowa jest ważna od 23 do 28 maja oraz od 26 maja do 1 czerwca. Oferta artykułów kosmetycznych oraz filiżanek i kubków jest ważna od 23 do 28 maja.