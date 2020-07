Lidl celuje w 1000 sklepów w Wielkiej Brytanii

Lidl będzie dalej podbijać brytyjski rynek, fot. Shutterstock

Lidl ujawnił ambitne plany otwarcia 25 nowych sklepów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, co odpowiada jednemu sklepowi tygodniowo. Dyskonter utworzy do 1000 nowych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii do końca br.

Niemiecki detalista zapowiedział, że jego plany inwestycyjne w Wielkiej Brytanii na 1,3 mld funtów na 2021 i 2022 r. zaowocują otwarciem 100 kolejnych sklepów i utworzeniem około 4000 miejsc pracy dla brytyjskiej gospodarki.

Do końca 2023 r. Lidl będzie dążył do posiadania 1000 sklepów w Wielkiej Brytanii.