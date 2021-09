Lidl chce mieć wpływ na przyszłość

Starania firmy w tym zakresie zostały podsumowane w drugim z kolei Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Lidl Polska.

– Nasza strategia CSR wyznacza priorytety w naszej codziennej działalności tj. przeciwdziałanie zmianom klimatu, zmniejszenie zużycia surowców, promowanie zrównoważonej konsumpcji, walka z marnowaniem żywności, poprawa dobrostanu zwierząt – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Cztery kluczowe filary odpowiedzialności Lidl Polska

Strategia zrównoważonego rozwoju Lidl Polska została podzielona na cztery obszary:

1. ZASOBY I ROLNICTWO

Sieć dąży do czynnego wspierania poprawy warunków życia zwierząt gospodarskich, a także wspiera odpowiedzialne rolnictwo. Firma zobowiązała się, że do końca 2025 r. 100% ryb sprzedawanych pod jej marką własną w stałym asortymencie będzie certyfikowanych zgodnie ze standardem ASC/MSC, jak również będzie dążyła do wycofania ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego.

2. PRZETWARZANIE I ŁAŃCUCH DOSTAW

Lidl Polska chce przyczynić się do stopniowego ulepszania standardów środowiskowych i społecznych. W tym celu zmniejsza zużycie surowców wszędzie, gdzie jest to możliwe oraz uwzględnia koncepcję recyklingu w swoich procesach produkcyjnych. Ponadto Lidl realizuje strategię REset Plastic, która zakłada, że do 2025 r. firma zmniejszy zużycie plastiku w opakowaniach do 20%, a 100% plastikowych opakowań marek własnych będzie w maksymalnym stopniu zdatnych do recyklingu.

Dodatkowo do 2030 r. Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 r.).

3. PROCESY LIDL POLSKA

Procesy realizowane przez Lidl Polska w centrach logistycznych i sklepach to sposób, w jaki marka uczestniczy w ochronie klimatu, oszczędzaniu zasobów oraz redukcji marnotrawstwa żywności. W swoich obiektach stosuje wiele ekologicznych rozwiązań, w tym m.in.: panele fotowoltaiczne, odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, rekuperację oraz w pełni energooszczędne oświetlenie LED.

Lidl Polska angażuje się również w sprawy dobrostanu i ochrony zdrowia pracowników swoich sklepów oraz biur, którym oferuje dobre warunki pracy, a także bogaty pakiet prawie 20 benefitów. Dla sieci równość płacowa i jej promocja jest priorytetem.

4. KLIENCI I SPOŁECZEŃSTWO

Celem Lidl Polska jest zapewnienie klientom dostępu do zdrowej żywności. Sieć stale rozszerza ofertę produktów BIO, z certyfikatem Fairtrade, o obniżonej zawartości soli i cukru, a także wprowadza roślinne produkty neutralne dla klimatu oraz rozszerza ofertę artykułów z oznaczeniem „Produkt polski”.