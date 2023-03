Lidl chowa urazę do Deli2.pl? Głośny baner reklamowy z 2021 r.

W 2021 roku w Warszawie pojawiły się banery na których było napisane: „Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia”. Do akcji przyznał się należący do Tower Investments sklep internetowy Deli2.pl.

Deli2.pl miało reklamę z hasłem „Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia”

Bartosz Kazimierczuk, prezes Deli2.pl i kontrolującego spółkę funduszu Tower Investments, tłumaczył wtedy, że to reakcja na nadużywanie przez Lidla w komunikacji marketingowej informacji, że w jego sklepach w czasie epidemii jest bezpiecznie.

- Pojawiało się tam wiele haseł sugerujących, że Lidl w szczególny sposób dba o zdrowie swoich klientów: „Misja zdrowie”, „Staraj się unikać zatłoczonych miejsc”, „Łączymy siły w walce o zdrowsze i dłuższe życie”, „Podaruj zdrowie swoim najbliższym” - opisał reklamy Lidla. - Nasilanie takiego przekazu, nadużywanie kwestii zdrowotnych było najbardziej jaskrawe właśnie w kampaniach Lidla. Inne sieci handlowe nie miały takich kampanii, więc nie było powodu, żeby w tej kampanii prezentować ich marki - mówił wtedy na łamach wirtualnemedia.pl Kazimierczuk.

Póżniej pojawił się billboard z napisem "Sorry Lidl…” i pismo z przeprosinami. Sprawa jednak weszła do drogę sądową....

Lidl przeciwko Deli2

W raporcie firmy Tower Investments za III kw. 2022 r. w rozdziale o postępowaniach sądowych czytamy o postępowanie z powództwa Lidl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, przeciwko Deli2 S.A. o zakazanie stosowania hasła w reklamie przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Postępowanie jest zawieszone.

Platformę internetową Deli2.pl prowadzi spółka Deli2 S.A., która oferuje klientom zakupy z różnych delikatesów pod jednym adresem. Usługa w pierwszym etapie była dostępna w aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, a w kolejnych latach, w 5 kolejnych aglomeracjach Polski.