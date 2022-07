Lidl debiutuje w Pawłowicach

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Pawłowicach ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 22 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 i od 9.00 do 18.00 w niedziele handlowe.

Na sklepowych półkach nie zabraknie owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla” (w tym także BIO), pieczywa bez konserwantów z „Piekarni w sercu Lidla”, a także marek takich jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał oraz szerokiego asortymentu produktów w „Strefie Wege”, kosmetyków wegańskich marki „Cien Food For Skin”. W asortymencie znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe.