Lidl dostosowuje się do modelu "oszczędnych zakupów" i wprowadza cross-promocje

fot. shutterstock

Ostatnie miesiące pokazują, że klienci poszukują aktualnie przede wszystkim produktów w niskich cenach. Takie trendy konsumenckie stały się przyczyną zdefiniowania na nowo strategii cenowych u wielu podmiotów na rynku. Lidl Polska dołącza do tego grona. Sieć z zainteresowaniem przygląda się możliwościom omnichannel i wprowadza pierwsze cross-promocje w innowacyjnej formule.

Lidl podaje, że natychmiast zareagował na potrzeby sygnalizowane przez klientów, m.in. obniżając ceny świeżego mięsa nawet do -33% na dobre. Kolejne działania sieci zmierzają w kierunku jeszcze większej integracji kanałów sprzedaży oraz większym i częstszym promocjom cenowym. Wszystkie kanały sprzedaży dotarcia do klientów, które prowadzi Lidl Polska, w tym sieć ponad 700 sklepów stacjonarnych, lidl-sklep.pl, platforma do rezerwacji produktów – winnicalidla.pl oraz aplikacja zakupowa Lidl Plus, stwarzają możliwości łączenia ofert i promocji oraz jeszcze lepszego dopasowania do potrzeb klientów.

Od poniedziałku 8.06 sieć Lidl Polska wprowadzi pierwszą tego typu cross-promocję. Przy rezerwacji produktów na www.winnicalidla.pl za kwotę minimum 149 zł, przy odbiorze produktów w stacjonarnym sklepie Lidl, klient otrzymuje rabat -15% na Johnnie Walker Black Label dostępny na sklepowych półkach. Promocja łączy kanał online i offline.

- Doskonale wiemy jak ważna jest elastyczność naszej oferty – na bieżąco dostosowujemy się do potrzeb klientów tak, aby zawsze znajdowali w sklepach Lidl Polska dokładnie to czego potrzebują. Ostatnie miesiące wpłynęły na znaczną zmianę w trendach konsumenckich w zakresie cenowości, dlatego zdecydowaliśmy się na jeszcze większą integrację naszych kanałów. Chcemy wprowadzać innowacyjne promocje, odpowiadające na potrzeby klientów – komentuje Piotr Rogowski, Członek Zarządu Lidl Polska.

Obecnie w 30 krajach istnieje około 10.800 sklepów sieci, a w Polsce ponad 700.